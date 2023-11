Lucia Annunziata in radio come in tv: difficile da decifrare

Al netto di qualche apparizione qui e là, la presenza di Lucia Annunziata sui media in questi mesi è legata ad Amici e Nemici - L'informazione della settimana in onda il sabato dalle 8.30 su Radio24. Programma in diretta, ospiti importanti, vocazione alla notizia e, volendo, anche alla propaganda. A tenere in piedi tutto, con ritmo e voce, è il coconduttore Daniele Bellasio, bravo navigatore della radio e abile a mantenere una rotta che rischia di scivolare nel monologo. Lucia Annunziata fa radio come faceva televisione nonostante, in questo caso, gli ascoltatori (sabato li ha chiamati «elettori») sentano soltanto la sua voce e non possano cogliere le espressioni del volto. Talvolta è quindi difficile comprendere quale sia davvero il tono della domanda, se allusivo o scherzoso o serio, nonostante spesso le domande siano più lunghe delle risposte, a conferma di uno stile evidentemente vintage. Ad esempio, nell'intervista di sabato scorso a Elly Schlein, tra una citazione di Repubblica (ci mancherebbe), un riferimento a Bertinotti (vuoi mettere) e un roboante «a me mi» (forse la grammatica è di destra), Annunziata ha premesso di non voler chiudere le donne «nell'angolino delle emozioni» ma poi ha laboriosamente chiesto alla segretaria se è «incazzata» con Meloni. «Mi deve dare un'emozione». Niente, la risposta è stata asettica come un bollettino di partito anche perché, sia chiaro, è l'empatia a chiamare le emozioni e di empatia Lucia Annunciata qui ne suscita poca. In sostanza, Amici e Nemici dovrebbe essere aperto a un pubblico generalista e invece può essere chiaramente decifrato soltanto da pochi. Peccato.