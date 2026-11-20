«Ritengo incomprensibili e inafferrabili le politiche di Aifa in questa tragica vicenda Covid». Come scrive da mesi il Giornale, la verità sulla mancata donazione dei monoclonali salvavita Eli Lilly alla vigilia della seconda ondata è nelle e-mail depositate da Ranieri Guerra in commissione Covid. Nel mirino c’è Giuseppe Ippolito. Che ruolo ha nel suo «no» l’investimento milionario per monoclonali made in Italy di Tls del luminare Rino Rappuoli, in causa con il ministero della Salute perché mai arrivate?

Lo scienziato italo-Usa Guido Silvestri, che aveva agevolato questa donazione, il giorno dopo la riunione con Eli Lilly, in cui si era sentito rivolgere il macabro diniego del numero uno Aifa Nicola Magrini («non devo salvare vite ma far rispettare le regole», cioè attendere l’ok di Ema), scrive a Gianni Rezza e Ranieri Guerra, dg ed ex dg della Prevenzione. «Ho riflettuto molto su quello che è successo ieri, soprattutto il comportamento di Ippolito (...), ne ho parlato a lungo al telefono con Andrea Antinori (dello Spallanzani, ndr) che mi ha confermato non solo l’assurdità delle obiezioni “scientifiche” di Beppe all’uso degli anticorpi, ma anche il fatto che questo sabotaggio stia avvenendo secondo lui per salvaguardare il business futuro di Rappuoli e Tls (come mi aveva già detto Gianni al telefono)». Guerra, allora numero due Oms che non aveva partecipato alla riunione per il decesso della madre, il 31 ottobre rivela: «Anche io avevo parlato col ministro (Roberto Speranza, ndr) cercando di far comprendere come in questo momento un’offerta del genere non sia altro che da accettare subito». Il 5 novembre 2020 Antinori conferma «il triste consuntivo» dell’incontro Aifa-Eli Lilly. «Da Magrini motivazioni surreali e sconcertanti», tuona Antonella Zedda (Fdi).

Purtroppo c’era un business in orbita Pd da salvaguardare, lo spiega bene Antinori: «Il grande programma di promozione di ricerca partorito è ad oggi poco più che fallimentare», colpa di «ipocrisia e incapacità». Il 29 gennaio 2021 il Cts Aifa approva le monoclonali Tls: il coordinatore è Ippolito, contrario alla donazione. Un conflitto d’interessi palese, sempre negato da Rezza in commissione Covid. Per l’Istituto superiore di Sanità il progetto Tls è «in fase estremamente precoce», ma dopo l’ok di Aifa arriva quello del Cts il 4 febbraio 2021, lo stesso giorno in cui compriamo a peso d’oro le monoclonali Roche che avevano salvato Donald Trump e quelle di Eli Lilly che avremmo avuto gratis. L’ok di Ema, a cui Magrini teneva, arriverà a marzo. Nelle mail Antinori evoca «il grande ghost writer che tutti conosciamo». Chi è? Ippolito?