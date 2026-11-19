Arnaldo La Barbera ha fatto scrivere un falso per far credere che l’agenda rossa di Borsellino fosse stata consegnata al procuratore Giovanni Tinebra: questa l’accusa dei pm di Caltanissetta scritta a pagina 253 della loro richiesta di arresti (negata) per Gianni De Gennaro. Nell’appello della Procura che il Riesame valuterà il 1° dicembre compaiono inoltre due intercettazioni che spiegherebbero come De Gennaro seppe che il pentito Salvatore Contorno aveva taciuto ai pm su La Barbera: a riferirlo è stato Francesco Gratteri, ex dirigente di polizia che a sua volta ha detto di averlo saputo a cena da Luigi Li Gotti, per anni avvocato di Contorno. Sono tutte informazioni che si leggono nella richiesta d’arresto per De Gennaro (685 pagine) e nell’appello della Procura (63) che Il Giornale ha potuto visionare.

Si torna a domenica 19 luglio 1992, quando Lucia Borsellino, la figlia maggiore, vede sulla scrivania del padre l’agenda rossa su cui sta prendendo appunti. Borsellino poi esce con la borsa per andare alla casa di villeggiatura di Marina di Carini, e sulla scrivania l’agenda non c’è più: Lucia lo raccontò nel 2007. Più tardi Borsellino va a trovare la madre in via D’Amelio, e, alle 16.58, esplode l’autobomba della strage. La borsa viene recuperata, ma l’agenda rossa non si troverà più. Un filmato mostra il carabiniere Giovanni Arcangioli con la borsa in mano; secondo i pm, poi, la passò alla polizia prima di lasciare la zona dei soccorsi, e l’agente Francesco Paolo Maggi la portò alla Mobile; poi la posò sul divano a sinistra una volta entrato nell’ufficio di La Barbera, e lì, secondo i pm, qualcuno la aprì e mise alcuni oggetti in un sacchetto di plastica: ma nessuno ha messo a verbale questa operazione.

Il presunto appunto falso è del 20 luglio 1992, e lo firma solo La Barbera: a mezzogiorno - si legge - è stato consegnato a Tinebra, che dirige le indagini sulla strage (nominato dal Csm a maggio, insediato solo quel giorno) «uno scatolo in cartone contenente una borsa in pelle ed una agenda appartenenti al giudice Borsellino». Però manca la firma di Tinebra per ricevuta. Non c’è. E non c’è neanche nel fascicolo della strage. Nel 2007 la Dia ne ha trovato una copia negli archivi della Mobile: in base a essa la consegna a Tinebra - in una richiesta di archiviazione - figura come fatto avvenuto. Ma i carabinieri, una volta recuperato l’originale il 24 ottobre 2023, l’hanno esaminato: a batterlo a macchina era stato Pietro Visconti, segretario di La Barbera, il quale ha detto ai pm di aver visto un uomo in giacca e cravatta uscire dall’ufficio del capo e che aveva una scatola, ma «non ho assistito però alla consegna, e non so cosa ci fosse dentro». Ma perché scrisse il nome di Tinebra, che neppure conosceva? «Mi venne detto dal dott. La Barbera». L’autista di Tinebra ha precisato che quella mattina non accompagnò Tinebra alla Squadra Mobile, e che sulla sua auto non fu caricata nessuna scatola.

L’appunto in questione peraltro giochicchia col colore dell’agenda. Borsellino ne aveva almeno due, e il 5 novembre 1992 il magistrato Fausto Cardella esaminò la borsa e gli effetti personali: un’agenda c’era, era quella marrone/grigia (nella foto piccola) dove segnava conti e viaggi (la terza è la rubrica telefonica) e la mattina dopo La Barbera portò le cose di Borsellino alla vedova, Agnese Piraino Leto. Fu la figlia Lucia a fargli notare che l’agenda rossa mancava. Cardella, a processo, chiese a La Barbera dove fosse la borsa di Borsellino. Lui rispose che, da mesi, era su una poltrona del suo ufficio a Palermo. Per i pm di Caltanissetta quella risposta contraddice l’appunto firmato dallo stesso La Barbera, secondo il quale la borsa era stata consegnata al procuratore Tinebra il 20 luglio, all’indomani della strage. Inoltre ritengono probabile che l’agenda rossa sia stata sottratta negli uffici della Mobile: avendo Borsellino, come detto, due agende, una rossa e una marrone, nell’appunto firmato da La Barbera si legge che a Tinebra era stata consegnata «una agenda». Di che colore? Il foglio non lo dice, e, secondo i pm, La Barbera lasciò la frase vaga apposta; nel caso, se gli avessero chiesto conto dell’agenda rossa, avrebbe potuto mostrare quel foglio e far credere che l’avesse ricevuta Tinebra. Per questo i magistrati definiscono l’appunto «con ogni probabilità un falso precostituito» che serviva per allontanare da La Barbera i sospetti sulla scomparsa dell’agenda rossa.

E Contorno che cosa c’entra? La Barbera guidò le indagini sulla strage: i pm vogliono capire se qualcuno sopra di lui le indirizzò verso Vincenzo Scarantino, l’uomo che si accusò falsamente di aver partecipato all’attentato. Per ricostruire i rapporti fra La Barbera e De Gennaro i pm tornano al 1989: Contorno, mafioso che collaborava con la giustizia, era seguito dal reparto di polizia diretto da De Gennaro; quell’anno fu arrestato vicino a Palermo, e i pm, su quell’arresto e su La Barbera, volevano sentire Contorno: ma De Gennaro avrebbe cercato di farlo tacere attraverso il suo collaboratore Francesco Pacetto.

I pm volevano sentire anche Li Gotti, benché non fosse più l’avvocato di Contorno: il 14 maggio 2025 Li Gotti telefonò a Contorno il quale gli anticipò che avrebbe taciuto. L’indomani, a Roma, il magistrato Pasquale Pacifico gli chiese se fosse disponibile a parlare: «No, no», rispose Contorno. Facciamo che «si riserva di valutare in un secondo momento», propose Pacifico. «Va bene». Un interrogatorio di quattro minuti, dalle 14.40 alle 14.44.

De Gennaro seppe da Pacetto com’era andata. La conferma gli arrivò il 14 novembre scorso da Francesco Gratteri, detto «Ciccio». Gratteri, a De Gennaro, racconta della cena con Li Gotti: dice che Contorno non vuole più saperne, neanche se i magistrati lo richiamano. Va detto che Li Gotti, proprio l’altro ieri, ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos e ha detto: «Io non riesco a capire il collegamento con l’ex collaboratore Salvatore Contorno». Ora forse ha capito. Va anche detto che Il Foglio, ieri, ha pubblicato una battuta di De Gennaro fatta su Contorno, questo dopo che il pentito aveva rifiutato di rispondere ai pm: «L’unico che poteva essere sentito li ha mandati a fanculo»; ebbene, qui il giornale ex di Giuliano Ferrara ha chiuso le virgolette e poi ha denominato i magistrati «giudici morali» chiedendosi se lavorassero «in Italia o in Iran». Per fare la battuta imperdibile Il Foglio però ha tagliato la frase in cui De Gennaro spiegava come l’aveva saputo: «Li Gotti l’ha raccontato a Ciccio». E Ciccio l’aveva raccontato a De Gennaro. Il paragone con l’Iran i lettori del Foglio però l’hanno avuto per intero.