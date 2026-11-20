Il magistrato in quiescenza Giannicola Sinisi sarebbe al centro di un’inchiesta con l’ipotesi di circonvenzione di incapace.

Il fascicolo, secondo quanto riportato ieri dall’edizione online di Repubblica, ruoterebbe intorno a un testamento olografo di una sorella, redatto poco prima della sua scomparsa. La donna nel testamento avrebbe lasciato la maggior parte dei propri beni al magistrato e una parte dei soldi, insieme a un’auto, alla badante, a sua volta coinvolta nell’indagine. A fronte della denuncia presentata dall’altra sorella, secondo la procura di Lecce non sono stati raccolti elementi sufficienti a sostenere l’accusa, quindi è stata chiesta l’archiviazione delle posizioni ma contro questa richiesta è stata presentata opposizione, facendo leva tra le altre cose sulle condizioni cliniche e cognitive della defunta. Sarà ora un giudice a decidere come procedere: allo stato attuale le persone coinvolte sono da considerarsi estranee ai fatti.

Sinisi, dopo aver collaborato anche con Giovanni Falcone negli anni Novanta, ha attraversato una lunga stagione politica nell’alveo della sinistra, ricoprendo anche il ruolo di deputato per un decennio fino al 2008, di sottosegretario all’Interno nei governi Prodi e D’Alema e quello di senatore, prima di tornare a vestire la toga. Nel 2014, come giudice della Corte d’Appello di Roma, fece parte del collegio che condannò Augusto Minzolini (allora parlamentare di Forza Italia) per peculato, per i fatti risalenti al periodo in Rai. L’ex direttore era stato assolto in primo grado ma la condanna d’appello, confermata in Cassazione, fece scattare gli effetti della legge Severino, con rischio di decadenza da senatore, che però non avvenne perché il voto di Palazzo Madama fu contrario alla sentenza, grazie anche a una quarantina di parlamentari del Partito democratico che votarono contro o disertarono. La vicenda viene spesso citata nei dibattiti su magistratura, politica e imparzialità dei giudici, sollevando interrogativi su uno dei principi fondamentali: il giudice non deve solo essere imparziale, ma deve anche apparire tale. Un principio che cozza con l’idea che un magistrato, dopo aver rappresentato una forza politica in parlamento, possa tornare a giudicare in modo imparziale. Non per nulla il parlamento ha poi fatto una legge per evitare che questo accada.