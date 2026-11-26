Accanto al corpo, non come le lettere ai familiari che erano dentro casa. Gianni De Gennaro lascia al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, parole che suonano come un anatema: lo chiama in causa per il peso umano di quella tragedia. È alla coscienza dei magistrati che noi del Giornale ci appelliamo da trent’anni, denunciando l’irruzione delle procure nella vita di cittadini non ancora processati. E ci rispondono col solito catechismo: volete imbavagliare i pm, attentare alla Costituzione. Il mio rispetto per De Gennaro, uomo di Stato, è assoluto. Anche se nella nostra ricostruzione del 1994 il suo nome compare in quella operazione degli apparati che avrebbe avuto come bersaglio Silvio Berlusconi. Anni dopo era al fianco del Cavaliere al G8, avendone conquistato la fiducia e il rispetto. Proprio per questo oggi chiediamo al procuratore De Luca di andare fino in fondo, senza farsi condizionare da quella lettera. L’indipendenza della magistratura non può valere a giorni alterni. E la verità non è un favore che si fa ai vivi o un torto che si fa ai morti.