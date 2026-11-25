Nel 1994 gli italiani dovevano votare. Qualcuno, a quanto emerge dalle carte che il Giornale sta pubblicando, pensava fosse più comodo votare al posto loro. Testimonianze, interrogatori e documenti giudiziari inediti delineano una trama politica: l’utilizzo di apparati dello Stato da parte della sinistra per fermare Berlusconi. Dall’Antimafia alla Repubblica di Scalfari, accuse infamanti di mafia, mai verificate e poi smentite dalla storia, diventarono un manifesto elettorale. Un vicolo cieco giudiziario, un’autostrada politica.

Oggi nessuno risponde. E noi continueremo a raccontare. Perché quella che chiamiamo trama somiglia sempre più, a mio giudizio, a un tentato golpe. E occorre chiarire il ruolo delle massime cariche dello Stato di allora, dal Quirinale ai ministri, fino alla partita delle nomine. Il veleno iniettato nella democrazia italiana è ancora in circolo: trent’anni di politica fatta con le carte giudiziarie e di elezioni vissute come emergenze nazionali ogniqualvolta la sinistra rischia di perderle. Alla vigilia di un altro voto decisivo, la verità sul passato è una garanzia di libertà per il futuro.