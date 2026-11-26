Era un uomo che incuteva paura e che come abbiamo visto dall’epilogo di un suicidio classico con la pistola alla tempia -aveva paura. Ha lasciato scritti, flop disk, un articolo destinato «a chi avrà il coraggio di pubblicarlo» (e lo vorremmo vedere tutto, all’istante) e no sciame di punti interrogativi a partire dalle indagini per la strage di via D’Amelio.

Quella fu la seconda strage, la più selvaggia e manipolata, dopo quella di Capaci in cui era morto Giovanni Falcone con sua moglie e gli uomini della scorta. Purtroppo, la seconda strage offuscò la memoria della prima alla quale era evidentemente collegata perché era sulla famosa (e scomparsa) agenda rossa che Paolo Borsellino teneva il diario dei progressi suggeriti da Giovanni Falcone che in quel momento non era più un procuratore della Repubblica e si appoggiava al fraterno amico e collega Paolo. Perché? Che cosa era successo? Vale la pena ricordarlo: quando il Pci fece fuori Falcone dalla direzione centrale antimafia e lo relegò alla direzione delle carceri al ministero di Grazia e Giustizia a Roma, scoppiò (ma senza troppo rumore) il caso dell’ambasciatore sovietico, e poi russo Anatoly Asamishin, che andò a protestare con il presidente Cossiga perché secondo lui l’Italia aveva chiuso tutti e due gli occhi di fronte al più grande caso di riciclaggio di tutti i tempi mentre crollava l’impero Sovietico: il tesoro di quella nazione che, a detta dell’ambasciatore, era stato spedito in Sicilia per un lavaggio integrale prima di essere suddiviso fra oligarchi della ex Urss. Nessuno ha mai chiamato l’ambasciatore Yuri Adamishin per sapere che cosa ci fosse di vero, tranne me: gli telefonai due anni fa e mi confermò tutto in uno splendido italiano anche se, disse «non aveva le carte».

Gli altri testimoni ed attori della vicenda, Francesco Cossiga e Giulio Andreotti, sono morti ma il fatto resta: Giovanni Falcone aveva accettato di partecipare all’inchiesta dei magistrati russi in via diplomatica con gli attestati diplomatici concessi da Giulio Andreotti, il fatto resta: l’agenda rossa era un diario di appunti sui rapporti tra Falcone e Borsellino. Le due stragi quasi consecutive hanno senso perché collegate.

Se ciò fosse vero, tutta la scia di attentati a Roma Firenze e Milano sarebbe probabilmente soltanto una messinscena per far credere ad una epica manipolazione secondo cui Cosa Nostra avrebbe dichiarato guerra aperta allo Stato. Questa è anche l’opinione del senatore Scarpinato, ex magistrato che indagò sulle stragi e che ne ha visto subito le artificiosità e le assurdità. Gianni De Gennario si è ucciso per essere stato anche lui accusato di aver depistato le indagini sulla strage di via D’Amelio. E lui col suo suicidio, e le sue carte, si è ribellato da servitore del «deep State», vistosi tradito dai suoi stessi «committenti». Ma le stragi e gli attentati in Italia, spacciati per atti di guerra fra lo Stato illegale la Repubblica italiana.

Col passare del tempo e delle indagini apparve evidente che il teatro della seconda strage, era stato manipolato con azioni di depistaggio riconducibili a servitori dello Stato l’ultimo dei quali sarebbe stato proprio lui, Gianni De Gennaro, uomo chiave del «deep State» di cui il mondo esterno non deve sapere nulla.

Quando avvennero gli attentati fu subito diffusa la teoria secondo cui Silvio Berlusconi sarebbe stato l’influencer della mafia attraverso Dell’Utri e lo stalliere Mangano. La campagna fu così martellante da far gridare molti al colpo di Stato contro il primo governo Berlusconi che comunque fu fatto cadere facendo pubblicare sulla prima pagina del Corriere un avviso di reato per Berlusconi, proprio mentre il presidente del consiglio presiedeva un convegno internazionale contro la criminalità.

De Gennaro fu circondato da una atmosfera di complotti e colpetti di Stato del fronte antiberlusconiano fino ad un punto di rottura cui l’uomo forte della Repubblica ha reagito dandosi la morte e lasciando un patrimonio di carte che siamo tutti ansiosi di leggere.