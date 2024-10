Se la toga si comporta proprio come uno di noi

Ascolta ora 00:00 00:00

Una toga è una toga finché non diventa una moglie. La cosa affascinante della già affascinante teoria della relatività epistemica è che vale anche per uno stesso soggetto: un conto è una giudice (con il suo bagaglio di convinzioni e regole), un conto è una donna (con il suo bagaglio di sospetti nei confronti del marito e nessuna regola ad arginare un'immaginazione fervente). Ce lo ha dimostrato Carla Romana Raineri, presidente della prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano. Il nome della Raineri compare tra i «clienti» dell'ex poliziotto alla guida di Equalize, Carmine Gallo. Raineri lo ha contattato, è emerso dai dossier, perché voleva scoprire se dal conto di suo marito, il medico Raffaele Galato, risultasse un pagamento che potesse far pensare a un regalo di compleanno a una certa signora di Palermo con cui l'uomo avrebbe intrattenuto una relazione. «Se le ha fatto un regalo, vuol dire che continuano a vedersi» ha ammesso prosaicamente la magistrata consegnando ogni sua debolezza all'interlocutore. Proprio come avrebbe fatto «una di noi» o persino un po' peggio. Perché non c'è alcuna differenza dalle parti di Eva.

Solo che se sei una cornuta «qualunque», cerchi di indovinare il codice del cellulare digitando al buio, in silenzio, con una certa dose di imperdonabile goffaggine, mentre lui ti dorme accanto. Se sei un giudice della Corte d'Appello, chiedi a Gallo di ravanare nei suoi conti.