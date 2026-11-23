Perdere con le Fiji si può, perdere sempre nello stesso modo no: cos’è successo alla nostra nazionale di rugby dopo la storica vittoria contro l’Inghilterra? In un Paese calciocentrico come il nostro è già partita (di nuovo) l’operazione “buttiamo tutto in vacca”, perché il fatto che uno sport che non abbia il pallone rotondo riempia gli stadi, per di più con educazione, non si sa perché dà fastidio. Però ciò non basta a spiegare il momento nero (sei sconfitte nelle ultime sei partite), aldilà della serie di infortuni che sta tenendo fuori parecchi titolari. Ma proprio per questo, visto che a un certo punto ci vuole anche un ricambio, è giusto avere qualche risposta su questa Italia piccola, ansiosa e confusionaria.

Per esempio: mesi fa è stato annunciato il ritorno in nazionale di Sergio Parisse, l’ex capitano ora diventato tecnico e aggregato come specialista delle touche (per chi non lo sapesse, le rimesse laterali che nel rugby sono una fase importantissima di gioco). Parisse è stato un grande campione, uomo immagine di una generazione, giocatore di grande carisma e, a volte, anche uomo con qualche spigolosità che non sempre lo ha fatto amare da chi gli stava intorno. La sua esperienza, comunque, è un qualcosa in più, a patto però che dimostri di funzionare. Allo stato (senza voler fare un discorso populista sul suo stipendio non banale, ma facendolo lo stesso) quel che si è visto soprattutto negli ultimi due ko - l’ultimo e quello con l’Argentina - ma non solo, ci fa chiedere quale sia l’apporto in questi mesi, oltre a quello di scuotere la testa o di battere il pugno sul desk in tribuna esplodendo in imprecazioni non traducibili a ogni errore dei suoi. Per essere più chiari: per due volte, contro le Fiji, l’Italia è arrivata a 5 metri dalla meta con una touche a favore, e per due volte l’ha persa invece di trasformarla in una meta. Così come nel resto della partita, e in quella precedente, si è visto un caos disorganizzato al momento del lancio dell’ovale (che, sempre per chi non fosse addentro, dà un notevole vantaggio nel tentativo di conservare il pallone).

Nessuno di noi dubita che Parisse stia lavorando a qualcosa di nuovo, e soprattutto che possa darci lezioni di rugby smontando così le nostre critiche da esperti da divano. E di sicuro non si perde di solito una partita solo per le touche (ma a volte sì). Così, in cerca di un perché, riprendiamo una celebre frase, questa sì molto calcistica: chi vince festeggia, chi perde spiega. Ecco: attendiamo spiegazioni. Magari da lui.