Allerta meteo in 10 regioni: nubifragi, grandine e colpi di vento, ecco dove

Diffuso maltempo nell’ultima domenica di luglio. Prima di tornare a parlare del grande caldo, le cronache attuali ci consegnano l’Italia in balìa di un vortice instabile giunto da ovest che ha già prodotto condizioni di maltempo soprattutto al Nord-Ovest come nel caso della Liguria dove sono caduti anche 60 mm di pioggia in un’ora. Per l’intera giornata di domenica 26 luglio si rinnoveranno temporali, locali grandinate e un rinforzo del vento.

Allerta della Protezione Civile

Per oggi, infatti, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta arancione meteo-idro sull’intero territorio della Toscana. Allerta gialla, invece, sull’intero territorio di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Umbria e su settori di Lombardia, Friuli Venezia-Giulia e Lazio. In tutti i casi il rischio è di forti temporali che nasceranno dal contrasto con l’aria più fresca in quota con quella calda che ormai da settimana si accumula sulle nostre regioni e soprattutto sul mare con temperature superficiali che in molti casi superano i 30°C.

Cosa dobbiamo aspettarci

Il fronte freddo si è già spostato su Emilia Romagna e Toscana dove le piogge sono state intense e abbondanti sulle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pistoia, Firenze. Nel Pistoiese, sull’Abetone, sono caduti fino a 115mm di pioggia. Il fronte temporalesco si è spostato anche sulle Marche.

“La giornata proseguirà all’insegna della marca instabilità sulle regioni centro-settentrionali mentre il Sud, più lontano geograficamente dal minimo risentirà solo di un modesto peggioramento che non vedrà fenomeni rilevanti”, spiegano gli esperti di 3BMeteo. Sulle zone colpite da fenomeni violenti, attenzione anche alle grandinate e ai colpi di vento.

Come si aprirà la nuova settimana

L’ultima settimana di luglio si aprirà con residua instabilità soprattutto sulle regioni meridionali dove non si escludono nuovi rovesci e temporali nel corso della giornata. Ma queste saranno le ultime note di incertezza prima dell’arrivo della quarta ondata di caldo africano estiva con la rimonta di un anticiclone di origine sub-tropicale già tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio. Questo significherà assenza di precipitazioni ma soprattutto un netto aumento termico con valori nuovamente fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna ma potenzialmente anche al Nord.

“Al momento i modelli non si esprimono con decisione sulla durata di questo nuovo episodio rovente. Il probabilismo non ci da grandi chance fino a tutta la prima settimana di agosto pur considerando la possibilità di sviluppo di temporali di calore nelle ore centrali”, concludono gli esperti.