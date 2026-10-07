Arriva il maltempo con due perturbazioni: dove colpiranno piogge e calo termico

Questa volta l’anticiclone è debole. Le immagini satellitari mostrano i cieli del nostro Paese affollati da nubi anche imponenti che avanzano da ovest verso est. È questo un primo peggioramento dovuto a un fronte atlantico che provocherà piogge, acquazzoni e temporali anche intensi ma a stretto giro ne arriverà anche un altro.

Dove colpiranno i fenomeni

Se in mattinata sarà soprattutto il Nord-Ovest a fare i conti con le piogge, la parte più corposa del peggioramento arriverà nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre. I temporali, anche forti, colpiranno essenzialmente le regioni tirreniche del Centro, qualche debole pioggia anche tra Puglia, Campania e Sicilia. In serata la perturbazione scivolerà verso est ma le piogge continueranno a interessare Liguria e Toscana con un tempo instabile per l’aria fresca in ingresso dal Nord Europa.

Arriva la seconda perturbazione

Nella giornata di domani, giovedì 8 ottobre, un altro fronte (più intenso di quello odierno) con piogge più estese e diffuse che “coinvolgeranno gradualmente tutta l’Italia, risultando più abbondanti su Liguria di Levante, Toscana costiera e Friuli Venezia Giulia”, spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it.

Venerdì 9 ottobre, invece, la fase più intensa del maltempo interesserà Triveneto e basso Tirreno. “L’intensità dei fenomeni è legata all’ingresso di aria più fresca in quota che, interagendo con gli strati inferiori più caldi e con la superficie marina mite, accentuerà i contrasti termici favorendo temporali locali più intensi”, aggiunge l’esperto.

Termometri in discesa

Il calo termico sarà più netto tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre con un calo anche di 5-6°C rispetto ai valori attuali. Al Nord, per esempio, città come Milano, Torino e Bologna non andranno al di sopra dei 20°C, a Firenze e Roma si passerà dagli attuali 25°C a massime non superiori a 19-20°C, a Palermo da 28°C si passerà a 23-24°C.

La tendenza successiva

Il week-end sarà a due facce: se sabato 10 ottobre avremo un primo miglioramento al Nord, meteo ancora instabile e piovoso al Centro-Sud con una spiccata variabilità. Andrà molto meglio domenica 11 ottobre con un tempo soleggiato su gran parte d’Italia e il ritorno a condizioni di stabilità.