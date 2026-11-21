Il penultimo fine settimana di novembre si apre all’insegna di una pausa di bel tempo generalizzato. L’anticiclone, però, avrà vita breve visto che già tra meno di 24 ore torneranno nubi, piogge e tanta altra neve soprattutto sulle Alpi. Una menzione importante anche alle nebbie che torneranno sulle zone di pianura del Nord.

Dove avremo riduzione di visibilità

Quando nel periodo autunnale e invernale si insedia l’alta pressione, molto spesso per le regioni settentrionali si traduce in fitte ed estese nebbie sulle zone di pianura ma non dappertutto. “Assisteremo alla formazione di banchi di nebbia o foschie dense localmente persistenti sulla Pianura Padana centro-orientale”, spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Sul resto d’Italia, come detto, la giornata di sabato sarà all’insegna di prevalente bel tempo ma attenzione ai venti da Maestrale, localmente forti, con raffiche fino a 70 km/h sulla Toscana e fino a 50 km/h al Centro-Sud. Di conseguenza, molto mossi o agitato il Mar Tirreno.

Nuove abbondanti nevicate sulle Alpi

Domenica 22 novembre aspettiamoci l’arrivo di una “nuova perturbazione atlantica con piogge diffuse e nevicate abbondanti sulle Alpi”, spiega l’esperto. Nel dettaglio, le piogge anche intense interesseranno da ovest a est le regioni settentrionali e la Toscana con accumuli finali anche di 80 mm in Liguria. L’aspetto più rilevante, però, sarà la neve che cadrà in modo più o meno intenso e persistente su tutto l’arco alpino.

“Si tratta di un vero anticipo d’inverno prezioso per i ghiacciai e gli impianti sciistici: la quota neve scenderà fino a 1000-1200 metri con locali fiocchi fino a 800-900 metri e accumuli di 30-50 cm, con punte fino a 60-80 cm oltre i 2000 metri - afferma Tedici - la neve imbiancherà anche gli Appennini settentrionali oltre i 1400-1600 metri con 10-20 cm e i rilievi appenninici centrali oltre i 1700-1900 metri con 5-10 cm.

Come si comporteranno le temperature

Sul fronte termico, le massime saranno in diminuzione soprattutto domenica nelle regioni italiane colpite dal maltempo, quindi Nord e Toscana, più o meno stazionarie o in lieve aumento sulle restanti regioni del Centro e al Sud. I valori saranno compresi tra 8-10°C al Nord, 12-15°C sulle zone interne del Centro mentre sui litorali si arriverà fin verso i 19°C; al Sud e sulla Sicilia clima ancora molto mite, di giorno, con valori compresi tra 18 e 23°C.

Farà freddo, di notte, al Nord con minime comprese tra 3 e 6°C; al Centro 5-9°C sulle aree interne mentre sulle zone costiere saranno comprese tra 11 e 15°C, discorso identico per Sud e Isole Maggiori.

La tendenza per la settimana prossima

Lunedì 23 e martedì 24 novembre il tempo sarà più stabile grazie al definitivo allontanamento della perturbazione: cieli sereni o poco nuvolosi e un clima asciutto su gran parte d’Italia. Da mercoledì, però, assisteremo a un nuovo peggioramento con piogge battenti e nuove nevicate su Alpi e Appennini. Anche stavolta, a essere maggiormente bersagliate dal maltempo saranno le regioni settentrionali e le centrali tirreniche ma per maggiori dettagli sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti.