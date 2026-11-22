Quasi tutta Italia si è svegliata sotto una fitta coltre di nubi. Le immagini del satellite mostrano una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fresca in quota che, nel corso della giornata di domenica 22 novembre, si approfondirà ulteriormente con piogge persistenti su gran parte delle regioni settentrionali e un importante carico di neve sull’arco alpino.

I risvolti del maltempo

Dunque, una domenica di stampo tardo autunnale come vuole il calendario. La perturbazione interesserà soprattutto il Centro-Nord con piogge diffuse in grado di provocare accumuli fino a 60 mm, nelle 24 ore di oggi, su Liguria di Levante, Liguria, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ma anche l’Alta Toscana. “Entro la serata i fenomeni si estenderanno verso i settori tirrenici, raggiungendo Umbria, Lazio, Campania e localmente la Puglia con accumuli di 10-20 mm/24h”, spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it.

Dicevamo delle nevicate: la stagione sciistica è iniziata in anticipo su numerose località alpine grazie alla neve caduta nei giorni scorsi e quella prevista anche per oggi. “La neve cadrà sulle Alpi centro-occidentali a 1000-1200 metri e in calo fino a 900-1000 metri tra Dolomiti e Carnia, con accumuli al suolo di 15-20 cm”, aggiunge l’esperto. La neve cadrà anche sulle montagne dell’Appennino centro-settentrionale ma a quote più elevate e comprese tra 1.500 e 1.900 metri man mano che si procede da nord verso sud.

Il vortice di bassa pressione sarà caratterizzato anche da un’intensificazione dei venti: previste raffiche di Maestrale fino a 80-90 km/h sulla Liguria di Levante, sulla Toscana (Versilia) e sulla Sardegna lungo l’area delle Bocche di Bonifacio.

Breve pausa, poi un nuovo fronte atlantico

Lunedì 23 e martedì 24 l’Italia vedrà una breve pausa grazie a un debole anticiclone in grado comunque di riportare bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. I cieli sereni, di notte, favoriranno due fenomeni: la formazione di nebbie sulle zone di pianura del Nord e sulle valli del Centro ma anche l’inversione termica, ossia la veloce dispersione di calore con temperature minime fredde e a una cifra al Nord localmente comprese tra 2 e 5°C, comprese tra 8 e 13°C invece sulle zone costiere del Centro-Sud. Di contro, i valori diurni saranno in ripresa grazie al maggior soleggiamento con massime comprese fra 13-16°C al Nord ma punte fino a 19-20°C le raggiungeremo sulle regioni centro-meridionali.

Come detto, però, si tratterà di una pausa di 48 ore: da mercoledì 25 novembre arriverà da ovest una nuova perturbazione che colpirà essenzialmente le stesse aree di queste ore. Nuove piogge intense ed estese al Nord, soprattutto nel Triveneto ma anche sulle regioni centrali e meridionali (soprattutto le tirreniche); tanta altra neve in arrivo sulle Alpi.

Importanti accumuli piovosi

“Secondo gli attuali aggiornamenti modellistici, le aree maggiormente esposte sarebbero segnatamente Toscana, Lazio e Campania, dove non si escluderebbero accumuli pluviometrici fino a 80-100 mm/24h - spiega Gussoni - Sulle Alpi centro-orientali e, nella fase iniziale del transito, anche sui settori alpini occidentali tornerebbero nevicate diffuse a partire da 1000-1100 metri di altitudine, con accumuli abbondanti oltre i 1800-2000 metri, mentre lungo l’Appennino settentrionale e centrale il limite delle nevicate si attesterebbe oltre i 1700-1900 metri”.