Un carico di neve per cominciare al meglio la nuova stagione sciistica. Se è vero che le Alpi sono già ben imbiancate, soprattutto nei settori occidentali, una serie di nuovi fronti atlantici stanno per riportare intense nevicate con accumuli anche di 100 cm a fine evento.

Oltre un metro di neve, ecco dove

Le immagini del satellite mostrano una perturbazione, piuttosto intensa, in transito sul nostro Paese in queste ore. Se è vero che il Centro-Nord sarà colpito da piogge diffuse e localmente abbondanti, occhi puntati sulle aree alpine per la neve prevista nelle prossime 24 ore. Ancora una volta, in pole position le Alpi occidentali con accumuli al di sopra dei 50 cm oltre i 1600-1700 metri. Si andrà oltre il metro di accumulo, però, “nei settori del Monte Bianco, di Breuil-Cervinia alle pendici del Cervino e del Monte Rosa, esposti direttamente ai flussi umidi occidentali”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

L’ingresso dell’aria fredda

Con l’ingresso, nel corso della giornata odierna, delle temperature a causa di aria fredda di origine Nord-atlantica, la quota per i primi accumuli nevosi si abbasserà progressivamente intorno a 1200-1300 metri sul Nord-Ovest ma anche più in basso, ovvero fin verso i 900-1000 metri nelle vallate alpine occidentali. “Abbondanti precipitazioni nei comprensori in quota come Pila e fiocchi fino a fondovalle a Courmayeur”.

Ma la neve cadrà sulle montagne del Triveneto: nel caso specifico, sulle Dolomiti la dama bianca cadrà al di sopra dei 1600-1700 metri. Per quanto riguarda l’Appennino, nevicate sul comparto centro-settentrionale con accumuli inizialmente a partire dai 2300 metri ma in calo nel corso della serata fino a 1900 metri.

Nuove nevicate tra venerdì e il week-end

Come detto, passata una perturbazione ne è subito pronta un’altra: già venerdì 20 novembre continuerà a nevicare inizialmente sui settori di confine ma saranno poi coinvolti, nuovamente, le Alpi occidentali con neve a partire dai 1200 metri d’altezza. Un miglioramento generale lo avremo sabato ma attenzione a domenica 22 novembre quando sembra essere confermato “l’ingresso di un nuovo sistema frontale di matrice atlantica che porterebbe altre nevicate oltre i 1200-1400 metri sulle Alpi occidentali e oltre i 1400-1600 metri sui settori centro-orientali”.

Dove andare a sciare

Lo scorso 7 novembre la località di Cervinia è stata la prima a riaprire le piste da sci sul versante italiano. Dall’altro lato, in Val Senales (Alto Adige), si può già sciare sul ghiacciaio del Gioveretto. Per quanto riguarda la maggior parte delle località, però, si dovrà attendere l’ultimo fine settimana di novembre per poter rivedere gli impianti aperti.