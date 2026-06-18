Caldo africano sull’Italia, Milano come Bangkok: ecco dove ci saranno notti tropicali fino a 30 gradi

Come spiegano gli esperti ormai da giorni, la prima ondata di caldo africano dell’estate è pronta a presentarsi sul nostro Paese. Se le temperature massime sono già aumentate, il periodo più intenso lo vivremo la prossima settimana quando sarà molto difficile trovare un po’ di refrigerio anche durante le ore notturne.

I valori previsti

Infatti, se durante le ore centrali della giornata la colonnina di mercurio si porterà diffusamente fino a 38-39°C soprattutto al Centro-Nord, la stessa faticherà a scendere dopo il tramonto del Sole. La massa d’aria in quota proveniente dal Sahara è molto calda, dunque prepariamoci a “notti tropicali” con valori anche prossimi ai 30°C.

Milano come la Thailandia

“La prossima settimana in Pianura Padana si temono minime intorno ai 27-28°C. Città come Milano assumeranno tratti climatici simili a Bangkok, alternando giornate torride, con valori fino a 10°C oltre le medie del periodo, a nottate afose, umide e che non offriranno alcun sollievo termico al nostro corpo”, affermano gli esperti de Ilmeteo.it consultando le mappe sempre aggiornate dei maggiori modelli matematici mondiali. In pratica, sarà possibile arrivare ad avere 30°C fino a mezzanotte per poi assistere a un lieve calo ma con i termometri che non riusciranno a scendere oltre i valori indicati sopra.

Tornando a parlare delle ore diurne, picchi di 40°C si potranno toccare su alcune zone interne di Toscana e Sardegna. Questo significa che non ovunque, assolutamente, si toccheranno quei valori. Sicuramente, però, sarà molto facile avere a che fare con valori che saranno superiori a 34-35°C su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Può sembrare strano ma l’estremo Sud, paradossalmente, sarà meno caldo visto che il “cuore” dell’anticiclone africano in arrivo sarà centrato sulla Francia, dove sarà possibile infrangere numerosi record, e sulle nostre regioni tirreniche e Centro-Nord.

La durata del caldo africano

I modelli matematici ci dicono che una via d’uscita definitiva dall’ondata di calore potrebbe arrivare intorno alla fine del mese di giugno con temperature

che, ad esempio, invece di 38°C toccheranno i 33°C. Sarà possibile anche la formazione di qualche temporale di calore sulle zone alpine e regioni settentrionali ma, per il momento, si tratterà di un refrigerio di poco conto.