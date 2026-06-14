La “spinta” del Sahara porta 40°C: ecco dove

L’anticiclone africano torna a fare sul serio. Dopo un fine settimana dominato ancora dall’Anticiclone delle Azzorre, il “collega” più caldo di origine sub-tropicale scalda i motori e si prepara all’ingresso sul Mediterraneo nei prossimi giorni con i primi 40°C all’ombra su alcune zone d’Italia.

Quale sarà l’evoluzione

Se è vero che lunedì 15 e martedì 16 giugno il caldo sarà ancora sopportabile con valori non al di sopra di 33-34°C ma soprattutto una lieve instabilità sulle regioni settentrionali con qualche acquazzone o temporale pomeridiano, sarà da mercoledì 17 che l’anticiclone africano inizierà ad invadere il nostro Paese con un aumento termico con valori che andranno sopra le medie del periodo.

Dove si toccheranno 40°C

“Tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno è atteso l'inizio della fase più calda. Le temperature saliranno ben oltre le normali medie climatiche del periodo, con valori che potrebbero ricordare più il pieno luglio o agosto che la metà di giugno”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

“Le zone maggiormente interessate saranno la Valle Padana, le regioni tirreniche e le due Isole Maggiori. In queste aree le temperature massime potrebbero raggiungere diffusamente i 36-38°C entro il week-end, mentre nelle zone interne della Sardegna e in alcune aree della Toscana non è escluso il superamento della soglia dei 40°C”.

Nel dettaglio, gli esperti spiegano che punte vicine ai 38-39°C si potranno toccare in città come Modena, Bologna e Mantova mentre “i 40°C potranno essere registrati nelle aree interne della Toscana, compresa Firenze, oltre che in alcune zone della Puglia, della Sardegna e della Sicilia”.

Tornano le “notti tropicali”

Con valori diurni così elevati, sebbene con il calar del sole le temperature scenderanno anche di parecchi gradi, bisogna fare i conti l’afa che sarà via via in aumento. E poi, in molte città non si riuscirà a scendere al di sotto dei 20°C durante le ore notturne: è questo lo spartiacque per la definizione di “notti tropicali”. Si tratterà, dunque, della prima vero ondata di caldo estiva.

Successivamente i valori termici potrebbero subire un ridimensionamento intorno al 22-23 giugno pur rimanendo comunque molto elevati durante il giorno ma, per maggiori dettagli, saranno necessari i prossimi aggiornamenti.