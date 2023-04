Freddo agli sgoccioli: pronto il "ribaltone" della prossima settimana

Anche se ci troviamo nella prima decade del mese di aprile sembra ancora di essere in pieno inverno: molte località hanno fatto registrare valori minimi sotto lo zero al Nord e su alcune aree del Centro con le temperature che risultano inferiori alle medie del periodo. Fa freddo e la causa è da attribuire a reiterati affondi di aria artica dal Nord Europa che condizioneranno il meteo fino al giorno di Pasqua prima del ritorno prepotente dell'anticiclone africano e della primavera.

Quando ci sarà la svolta

Come abbiamo visto sul Giornale.it, la tendenza ipotizzata nei giorni scorsi diventerà realtà: da valori frizzanti e sotto le medie fino alla domenica di Pasqua, 9 aprile, da lunedì 10 l'espansione dell'alta pressione nord africana farà lievitare le temperature massime al Nord e al Centro con una ripresa termica anche di 6-8 °C rispetto alle 24 ore precedenti. " Il ritorno a temperature più miti e gradevoli avverrà per via di un cambio nella circolazione generale che vedrà la cessazione delle fredde correnti da Nordest che ci hanno accompagnato in questo inizio di Aprile e l'instaurarsi di venti più miti dai quadranti meridionali", hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it.

Le temperature previste

La giornata delle gite fuoriporta per eccellenza, Pasquetta, sarà soleggiata da nord fino alla Campania mentre all'estremo Sud e sulla Sicilia resisteranno ancora condizioni instabili con acquazzoni e temporali pomeridiani sparsi e valori termici che, per riprendersi, dovranno aspettare la giornata successiva. Al Centro-Nord, invece, i primi over 20°C si avranno sulle vallate alpine come nel caso di Bolzano ma anche al Centro con Roma che farà registrare la stessa temperatura massima. Ancora più mite, durante il giorno, sarà il meteo da martedì 11 aprile quando l'alta pressione avrà preso possesso di tutto il Mediteranno e non sarà difficile registrare 22-24°C durante le ore pomeridiane soprattutto al Nord con temperature che torneranno a essere superiori alle medie del periodo.

Le previsioni a medio termine

Insomma, il freddo diurno sarà presto un ricordo mentre le minime rimarranno piuttosto frizzanti e al di sotto dei 5-10 gradi soprattutto durante le nottate dal cielo sereno e assenza di vento che favoriranno l'inversione termica. Dal punto di vista delle precipitazioni, dopo le ultime piogge previste nel week-end si aprirà una fase più stabile ma sembrerebbe non durare a lungo: l'anticiclone africano potrebbe spostarsi nuovamente consentendo l'ingresso di fronti instabili con la primavera che continuerebbe a mostrare il suo volto capriccioso. Acquazzoni e qualche temporale si dovrebbero riaffacciare dalla seconda parte della prossima settimana ma saranno necessari nuovi aggiornamenti per comprendere le esatte dinamiche dell'atmosfera.