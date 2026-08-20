Maltempo, arriva la tempesta: nubifragi e raffiche oltre i 100 km/h. Ecco dove

Come da previsioni, la coda di una perturbazione atlantica è giunta sul nostro Paese, limitatamente al Nord Italia, dove si sono già scatenati forti temporali con locali situazioni di criticità come in Liguria: a Lavagna (Genova) si sono superati i 150 mm di pioggia in poche ore. Il maltempo si sta già estendendo sulle restanti regioni settentrionali colpendo localmente anche le regioni centrali.

Cosa dobbiamo aspettarci

Nelle prossime ore saranno colpite da piogge, temporali e grandinate gran parte delle zone della Val Padana, soprattutto i settori a Nord del Po. Al Centro, invece, sarà interessata soltanto la Toscana, sulle altre regioni le condizioni atmosferiche si manterranno buone. Nulla di fatto al Sud dove continuerà a dominare l’anticiclone con cieli sereni e temperature elevate durante le ore diurne.

A Milano chiudono parchi e piscine

L’allerta per il maltempo interessa in pieno anche Milano dove è scattata l’allerta arancione per possibili fenomeni di forte intensità tra cui il vento che potrebbe superare i 100 Km/h. Il picco del maltempo è atteso tra le 18 e le 23 di giovedì 20 agosto: per questa ragione, a scopo precauzionale rimangono chiusi i parchi cittadini, le piscine ma anche le biblioteche.

Secondo la nota diramata dal Comune, “anche i cimiteri cittadini resteranno aperti al pubblico fino alle 14 di giovedì 20 agosto, mentre nelle ore a seguire saranno accessibili solo alle persone interessate dalle funzioni già programmate”. Alla popolazione viene ricordato di non sostare sotto gli alberi ma anche sotto cantieri, tende e dehors e abbandonare tutte le aree verdi.

La tendenza successiva

Il maltempo si farà sentire anche nella giornata di venerdì 21 agosto con altri forti temporali su Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Anche domani si potranno toccare notevoli picchi piovosi superiori ai 100 mm, ovvero 100 litri di acqua per ogni metro quadrato. Nel fine settimana il quadro atmosferico è destinato a migliorare soprattutto domenica, sabato rimarranno ancora condizioni di instabilità al Nord con la possibilità di acquazzoni e temporali sparsi.