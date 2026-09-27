Il ritorno dell’anticiclone sub-tropicale: più sole e caldo fino a inizio ottobre

Che siamo ormai ufficialmente in autunno ce ne siamo accorti tutti, da nord a sud, per le temperature “frizzanti” che si registrano soprattutto a partire dalle ore serali e fino al mattino successivo. Dopo l’instabilità che ha colpito soprattutto il Centro-Sud con locali e forti temporali, le condizioni atmosferiche tornano pienamente stabili e soleggiate per la rimonta di un nuovo anticiclone sub-tropicale.

Cosa dobbiamo aspettarci

Le immagini del satellite mostrano un cielo sgombro da nubi praticamente ovunque anche se permangono correnti fresche settentrionali. Da oggi, domenica 27 settembre, avremo la rimonta di un anticiclone africano che farà lievitare soprattutto le temperature massime. Si apre anche un periodo caratterizzato da piogge praticamente assenti, a parte qualche locale eccezione sulle zone montuose alpine e appenniniche nelle ore pomeridiane ma non si tratterà certamente di fenomeni estesi e organizzati.

Quanto caldo farà

“Tra lunedì e martedì si potranno raggiungere punte diffuse di 29-31°C, riproponendo un contesto termico d’impronta tipicamente estiva durante le ore centrali del giorno”: a spiegarlo è Federico Brescia, meteorologo de Ilmeteo.it. Come detto, però, non siamo certamente più a luglio o agosto e alle porte di ottobre. Dunque, “Se i valori diurni torneranno su livelli superiori alla media del periodo, le ore notturne e del primo mattino racconteranno uno scenario differente. L’avanzare della stagione e la progressiva riduzione delle ore di luce favoriranno un’accentuata dispersione del calore nei bassi strati dopo il tramonto”, sottolinea l’esperto.

Questo significa che le temperature minime toccheranno valori anche di 12-14°C nelle zone pianeggianti del Nord e sulle vallate del Centro. Qualche grado in più al Sud e sulle aree costiere ma in un contesto ormai pienamente autunnale.

La tendenza successiva

Di sicuro, l’anticiclone resterà con noi almeno fino all’1-2 ottobre: a seguire, secondo le indicazioni dei modelli matematici, sarà sempre meno forte ma non si vede ancora l’ingresso, sul Mediterraneo, di vere e proprie perturbazioni. Semmai, l’Italia si troverà ai margini di un vortice ciclonico sulla Grecia e una saccatura a ovest, sulla Penisola Iberica. In queste condizioni, seppur con un aumento della nuvolosità, qualche pioggia potrebbe interessare il Nord-Ovest e la Sardegna, meteo asciutto altrove.