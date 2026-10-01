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Meteo e clima

Altri 6 giorni con l’anticiclone: massime fino a 29°C, poi cambia tutto

Ancora alcuni giorni di bel tempo, cieli sereni e un clima tardo estivo su gran parte del Paese: poi torna il maltempo con piogge diffuse e calo termico, ecco cosa dobbiamo aspettarci

Alessandro Ferro
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L’inizio del mese di ottobre chiude definitivamente la porta all’ultimo mese estivo, settembre (da calendario astronomico fino al 23). L’attuale tempo atmosferico in Italia, però, è tutt’altro che autunnale e continuerà a rimanere in gran parte stabile soleggiato almeno per un’altra settimana. Poi, ecco arrivare un peggioramento anche importante ma andiamo con ordine.

Il dominio dell’anticiclone

Cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il week-end, il primo del mese di ottobre, con valori anche al di sopra delle medie del periodo durante le ore centrali della giornata e punte fino a 28-29°C specialmente sulle zone pianeggianti e interne del Centro-Sud. Clima molto mite anche sulle regioni settentrionali dove i valori si manterranno intorno ai 24-25°C.

Quando arriva il maltempo

Un primo cambiamento meteo si avrà soltanto a partire tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre quando “una perturbazione di origine atlantica potrebbe riuscire a indebolire la struttura anticiclonica presente sull’Italia”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. In questo caso si avrebbe un aumento delle nubi a partire da Ovest ma con piogge ancora scarse e sporadiche. Il vero cambiamento del tempo avverrebbe tra giovedì 8 e venerdì 9 ottobre.

Piogge diffuse e calo termico

A quel punto, l’interazione dell’aria più fresca e instabile dal Nord Europa e la perturbazione atlantica potrebbero favorire “una circolazione depressionaria in prossimità del medio e alto Tirreno. Qualora questa dinamica venisse confermata dai prossimi aggiornamenti, l’Italia potrebbe andare incontro a un marcato peggioramento, con il ritorno di precipitazioni più diffuse e organizzate e un sensibile calo delle temperature, con i valori massimi che potrebbero scendere anche di 5-6°C riportandosi verso i 18-20°C”, aggiungono gli esperti.

Ecco, questa sarebbe davvero la prima svolta autunnale su gran parte d’Italia e al clima tardo estivo che si vivrà almeno fino a metà della prossima settimana.

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