Il vero autunno è (ancora) lontano: colpa del “blocco ad Omega”, ecco cos’è

Ci siamo accorti che la stagione estiva sia passata quasi esclusivamente per la fine del caldo atroce che ci ha accompagnato da giugno ai primi di settembre e per le temperature, specialmente le minime, che soprattutto al Centro-Nord ormai raggiungono valori piuttosto freschi. Il vero autunno con le perturbazioni atlantiche in ingresso da ovest, però, non si è ancora mai visto.

Cos’è il blocco ad Omega

Ancora per altri giorni, e non prima della settimana prossima, non andremo incontro a grosse novità. Nessun fronte atlantico in arrivo per una causa ben precisa, ovvero quella che i meteorologi chiamano “blocco ad Omega” e facilmente osservabile dalle immagini satellitari. Il nome, che deriva dal greco, indica la figura geometrica dell’Omega all’interno della quale c’è un campo di alta pressione mentre ai lati si trovano due cicloni, uno in prossimità delle Isole Britanniche e l’altro sull’Egeo.

“Questa struttura blocca il naturale scorrimento da ovest verso est delle perturbazioni atlantiche, garantendo stabilità, ampie schiarite e temperature nettamente superiori alla norma del periodo in quota”, affermano gli esperti de Ilmeteo.it.

Perché le perturbazioni non arrivano

Nelle latitudini mediterranee, dove si trova l’Italia, la corrente a getto (Jet Stream) che scorre ad alta quota va normalmente da ovest verso est trasportando, in sequenza, anticicloni e aree di bassa pressione e quindi maltempo. “Quando si forma un blocco ad Omega - aggiungono gli esperti - la forte ondulazione del getto costringe il flusso d’aria a deviare verso nord (girando attorno all’anticiclone) per poi ridiscendere verso sud, ‘fissando le condizioni meteo sui medesimi settori per diversi giorni consecutivi”.

Ecco perché, dunque, su Italia ed Europa centrale le condizioni atmosferiche si mantengono “uguali” per più giorni con sole, cieli sereni e assenza di precipitazioni mentre le depressioni colpiscono, al contrario, sempre le stesse aree: ad ovest le Isole Britanniche, a est Grecia ed Egeo.

Quando avremo un cambiamento

Questa situazione atmosferica dovrebbe sbloccarsi a partire dalla prossima settimana ma non c’è ancora una data certa: questo blocco potrebbe cominciare a venir meno tra lunedì 5 martedì 6 ottobre ma saranno necessari ulteriori aggiornamenti per comprendere l’esatta evoluzione meteo sul nostro Paese e sul Mediterraneo.