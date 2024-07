Dopo il maltempo, Caronte riporta l'estate. Temperature in aumento, i valori previsti

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il maltempo che nelle ultime ore ha colpito alcune zone del Nord dove si sono verificate situazioni di criticità dovute a temporali e grandinate, già dal fine settimana appena iniziato l'anticiclone africano estenderà la sua influenza anche sulle regioni settentrionali con meteo in miglioramento e temperature massime in rialzo con un picco che si toccherà la prossima settimana. Tutta colpa, o merito, di Caronte come l'hanno ribattezzato alcuni esperti meteo.

Cosa sta per accadere

Rispetto a quanto accaduto praticamente per tutto il mese di giugno, questo nuovo anticiclone interesserà anche gran parte d'Europa bloccando sul nascere ogni tentativo perturbato di interessare il nostro Paese. Le mappe meteo mostrano che anche la Penisola Iberica, Francia, Germania ed Europa orientale saranno protette dall'alta pressione per alcuni giorni, probabilmente per tutta la prossima settimana. Questo si tradurrà inevitabilmente in un aumento termico ma anche aumento dell'umidità come spesso capita durante le ondate di aria calda africana.

Le temperature previste

Premettendo che non si tratterà di un'ondata di caldo eccezionale ma di una delle tante ondate già sperimentate nel corso degli anni specialmente a metà luglio, le temperature massime saliranno anche al di sopra delle medie del periodo: al Nord, ad esempio, Torino e Milano registreranno un picco di 34°C durante metà settimana; al Centro farà molto caldo a Firenze con punte fino a 37°C il prossimo giovedì mentre per Roma la giornata più calda dovrebbe essere mercoledì 17 luglio con una valore massimo di 38°C. Procedendo verso Sud, a Napoli i valori massimi oscilleranno fra 33 e 35°, un po' più caldo a Bari con massime diurne che toccheranno punte anche di 37-38°C sempre a metà della prossima settimana quando Caronte toccherà il suo apice.

Potrà fare ancora più caldo sulle aree interne della Puglia e all'estremo Sud e sulla Sicilia con punte di 40°C: si tratterà per lo più di aree ristrette e lontane dal mare che non godranno della ventilazione delle brezze e a causa della morfologia del territorio si potranno scaldare maggiormente. In ogni caso sarà soltanto localmente che si toccheranno quei valori, nulla a che fare con l'estate scorsa quando i 40°C erano di casa in tantissime zone non soltanto del Centro-Sud.

La tendenza successiva

Come detto, il picco dell'ondata di calore dell'anticiclone si toccherà sostanzialmente tra martedì e giovedì: subito dopo andremo incontro a valori più moderati e un calo termico specialmente da sabato 20 luglio grazie all'azione di

correnti più fresche in arrivo da nord. È ancora presto per stilare una previsione attendibile ma tutta Italia dovrebbe essere fuori dalla calura africana a partire dal prossimo fine settimana.