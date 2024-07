Grandine e forti piogge in Lombardia. A Lodi un corpo è stato recuperato nell'Adda

Ascolta ora 00:00 00:00

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta in Lombardia e Piemonte nel tardo pomeriggio. Alle 19 i vigili del Fuoco del Comando di Lodi sono intervenuti sul fiume Adda dopo aver ricevuto una segnalazione di una persona trascinata dalla corrente. In supporto all'intervento degli specialisti del soccorso acquatico, un elicottero con personale sommozzatore proveniente da Malpensa è stato inviato in volo per fornire ulteriore assistenza e supervisione dall'alto. Il corpo è stato recuperato in breve tempo dai Vigili del fuoco dell'equipaggio del Drago 141, che ha individuato e recuperato il corpo con manovra al verricello.

A Milano sono caduti chicchi di grandine che, in alcuni casi, avevano la dimensione di una noce.

Anche stavolta, così come al mattino, l'evento è durato pochi minuti ma è stata di fortissima intensità, costringendo in tanti a cercare riparo anche nelle fermate della metropolitana.

