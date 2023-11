Preparatevi per la prossima settimana: è in agguato il vortice invernale

Nel nostro emisfero sono iniziati i "grandi movimenti" meteo invernali: il serbatoio freddo si accresce, la stagione avanza e non tarderà ad arrivare anche il primo vortice artico. Dopo una breve Estate di San Martino che vivremo per un paio di giorni specialmente al Sud, una massiccia discesa di aria fredda anticiperà i tempi rispetto a quanto previsto inizialmente colpendo direttamente il nostro Paese da giovedì 16 novembre.

L'evoluzione del vortice gelido

Gli esperti parlano di una " decisa svolta sul fronte meteo " quando masse d'aria molto fredde "di origine artica potrebbero scivolare dapprima verso l'Europa centrale-orientale, per poi puntare anche l'Italia", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Le mappe vedono l'irruzione arrivare da nord-est con la possibilità della formazione di un ciclone mediterraneo nella giornata di venerdì 17 novembre a causa dell'interazione con l'aria più mite preesistente. Sarebbero due i fattori salienti: innanzitutto il calo delle temperature con " il primo vero freddo con caratteristiche invernali" e poi un vortice di maltempo in grado di provocare piogge, temporali e nevicate a bassa quota anche intense.

Il prossimo fine settimana sarebbe così caratterizzato da correnti fredde da nord e il vortice che scivolerebbe verso sud interessando soprattutto il versanti adriatici e il Meridione. È ancora molto presto per inquadrare le aree più colpite dai fenomeni ma la tendenza appare ben chiara.

Quanto dura l'Estate di San Martino

" L'Estate di San Martino sarà dunque brevissima: la seconda parte della settimana potrebbe risultare piuttosto movimentata e dalle caratteristiche quasi invernali ", ha aggiunto Gussoni. Infatti, sarà soltanto tra lunedì e mercoledì che il nostro Paese godrà di una decisa pausa dal maltempo con tanto sole e temperature massime in aumento specialmente al Centro-Sud dove non faranno fatica a superare i 20-22°C. Situazione diversa al Nord dove i valori non supereranno i 18°C e i banchi di nebbia potrebbero resistere anche in pieno giorno.

Le nevicate sulle Alpi

I ripetuti fronti atlantici porteranno tanta neve specialmente sul nostro arco alpino dove la stagione sciistica inizia sotto i migliori auspici: tra oggi e domani le aree più colpite saranno Piemonte e Valle d'Aosta con accumuli a partire dai mille metri anche di 30-40 cm a fine evento. Nevicherà anche su Trentino Alto Adige e alto Friuli con la quota neve intorno ai 1.100-1.200 metri. Stesso discorso anche domenica dove un nuovo fronte porterà altra neve da ovest verso est prima di un miglioramento che interesserà i settori alpini soltanto nei primi giorni della prossima settimana.