"Spostata" l'Estate di San Martino: cosa accadrà nel fine settimana

Altro che Estate di San Martino, le condizioni meteo su quasi tutto il Paese sono all'insegna dei cieli coperti, piogge e un calo termico che ha riportato la neve sulle Alpi già dai mille metri di quota. Questo non significa, però, che nei prossimi giorni un'area di alta pressione riporterà stabilità e un netto aumento termico specialmente al Sud e sulla Sicilia.

Cosa accadrà nel week end

Mentre la giornata odierna, come detto, vedrà il passaggio di una perturbazione da ovest verso est come mostrano chiaramente le immagini del satellite con fenomeni soprattutto al Nord-Est e sulle regioni centrali, per la giornata di sabato 11 novembre " non avremo l’Estate di San Martino bensì un ciclone che porterà piogge dall’Oceano Atlantico verso l’Italia", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Questo significa che nuovo maltempo colpirà il Nord (particolare attenzione alla Toscana), nuove nevicate sulle Alpi anche a quote basse e sull'Appennino oltre i 1.500 metri. Attenzione anche al vento che soffierà moderato o forte da Libeccio al Centro-Sud. "I nsomma, il maltempo colpirà gran parte del Paese e risulterà associato all’ennesima perturbazione atlantica" .

Domani, il giorno di San Martino, non avremo quindi nessuna "estate": le piogge si sposteranno verso sud nel corso della giornata con fenomeni più intensi, ancora una volta, sul Triveneto e sulle regioni centrali tirreniche. Ampie schiarite altrove ma si tratterà di un meteo variabile e molto fresco. Non migliorerà nemmeno domenica 12 novembre eccetto per il Nord: ecco l'ennesima perturbazione che porterà nuovi acquazzoni e temporali sparsi specialmente su Sardegna, Lazio, Abrizzo e le regioni meridionali.

La "sorpresa" della prossima settimana

" Con l’inizio della nuova settimana il meteo potrebbe riservarci una sorpresa ", spiega Sanò: da lunedì un'area di alta pressione riporterà sole ovunque e valori termici nuovamente oltre le medie del periodo. " Ecco dunque la novità, arriverà l’Estate di San Martino quando meno te l’aspetti, in ritardo ma con un deciso miglioramento del tempo", spiega l'esperto.

Al Sud, specialmente sulla Sicilia, i valori massimi lieviteranno nuovamente ben oltre i 20°C con punte di 26°C sulle zone tirreniche, ioniche e interne tra martedì e mercoledì. Sono valori davvero importanti per essere a metà novembre che ricorderanno gli ultimi scampoli estivi che normalmente si dovrebbero vivere un paio di mesi prima tra metà e fine settembre. Al Nord, invece, bel tempo ma clima gradevole con valori non superiori ai 18°C, al Centro i valori diurni toccheranno invece i 20-22°C. La tregua, però, non durerà molto visto che già da giovedì il meteo tornerà a movimentarsi a causa dei primi affondi d'aria fredda dal Nord Europa della quale avremo modo di parlare nei prossimi aggiornamenti.