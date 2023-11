Aria fredda diretta sull'Italia: quando arriva la prima "sciabolata artica"

Dopo tante carte meteo con l'anticiclone africano protagonista, ecco che dal Nord Europa si scorgono i primi veri movimenti invernali intenzionati a invadere anche il nostro Paese. Alcuni modelli mostrano quella che potrebbe essere la prima ondata di freddo e gelo dalla Russia.

Cosa può accadere

Anche se ci troviamo nel pieno della stagione autunnale con le perturbazioni atlantiche che adesso non fanno più fatica a entrare nel Mediterraneo per la mancata ingerenza dell'alta pressione che ci ha tenuto compagnia praticamente per tutto il mese di ottobre, è anche vero che le ore di luce diminuiscono e man mano che la stagione avanza si fanno sempre più freddi i territori posti più a Nord a iniziare dalle zone artiche ma anche quelle scandinave. Non è così infrequente, quindi, che anche in pieno novembre possano verificarsi le prime "sciabolate artiche", termine che indica le irruzioni di aria gelida ma che poi si risolvono nell'arco di 24-48 ore.

Qual è la data prevista

"L'ipotesi, ancora da confermare è che da mercoledì 22 una massa d'aria fredda di origine artica possa scivolare dapprima verso l'Europa centrale-orientale, per poi puntare anche l'Italia", hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it. Se questa prima ipotesi venisse confermata anche dalle prossime emissioni ecco che le temperature, massime e minime, crollerebbero ovunque da nord a sud dell'Italia scendendo ben al di sotto delle medie del periodo. A essere più colpite sarebbero soprattutto le regioni adriatiche dove si avrebbe il primo vero freddo invernale. Troppo prematuro, logicamente, parlare di nevicate che si spingerebbero comunque a quote molto basse. Per le zone interessate dai fenomeni bisognerà vedere l'esatta collocazione del minimo di bassa pressione.

Le nevicate dei prossimi giorni

Anche se il clima si manterrrà piuttosto mite, nei prossimi giorni si registrerà un calo termico soprattutto al Centro-Nord colpito da due perturbazioni: questo significa piogge in pianura e collina, neve in montagna come è previsto per l'arco alpino soprattutto tra oggi e domani con nevicate a partire dai 900-1000 metri dalla Valle d'Aosta al Trentino-Alto Adige e al di sopra dei 1.700-1.900 metri sull'Appennino centro-settentrionale. Nel week-end, invece, Non è finita qui, " l'arrivo di un insidioso ciclone favorirà una nuova passata nevosa fin sotto i 1000 metri di quota sulle Alpi di confine nord-occidentali e intorno ai 1500 metri sull'Appenino centrale", hanno spiegato gli esperti.

Quanto descritto è un'ottima notizia per gli operatori sciistici che già da questo fine settimana apriranno gli impianti in molte località: per la neve a bassa quota, invece, dovremo attendere un paio di settimane se, davvero, vivremo la prima "sciabolata" gelida della stagione.