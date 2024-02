"La nevicata più intensa dell’inverno": cosa succede con il ciclone Pulcinella

L'Italia è nell'occhio del ciclone: non è un modo di dire ma si tratta delle condizioni meteorologiche attuali con il vortice chiamato "Pulcinella" perchè in concomitanza del fine settimana di Carnevale. Da nord a sud è un susseguirsi di nubi, piogge e venti molto forti da Scirocco ma la nostra attenzione è puntata soprattutto alla neve che, specialmente nella giornata di sabato 10 febbraio cadrà in maniera abbondante e continua sull'arco alpino da ovest a est imbiancando tutte le località con accumuli anche ingenti.

Quanta neve cadrà

" Tutto confermato: è in arrivo un carico abbondante di neve sulle nostre montagne, fino a un metro di accumulo!", affermano gli esperti de Ilmeteo.it. " Nel weekend avremo a che fare con la nevicata più intensa dell'Inverno, caratterizzata da accumuli addirittura abbondantissimi in alta quota" . Attenzione, quindi, alle preossime ore quando si entrerà nella fase clou ma il maltempo colpirà anche nella giornata di domenica con nuovi fenomeni e nuove nevicate che sulle Alpi si avranno dai 1.200 metri di quota, soltanto localmente più in basso.

Le località con più accumuli

Nel dettaglio, se è vero che nevicherà "democraticamente" un po' ovunque sull'arco alpino, alcune note località sciistiche faranno davvero il pienone: a Breuil-Cervinia attesi circa 100 cm di neve, tra 40 e 50 cm a Sestriere (Torino), intorno ai 30 cm di neve fresca cadranno a Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Spostandoci più a est vediamo che a Madonna di Campiglio (Trento) sono attesi più di 40 cm mentre a Solda (Bolzano) non meno di 20 cm. Discorso diverso, invece, per l'Appennino centro-settentrionale dove la quota neve sarà notevolmente più elevata per le correnti molto miti da sud e oltre i 1.600 metri d'altezza.

Allerta meteo in Italia

Massima attenzione agli spostamenti perchè la giornata di oggi sarà difficile a causa delle condizioni atmosferiche avverse su tutto il Paese: la Protezione Civile ha diramato un bollettino con allerta arancione per la Lombardia mentre sarà gialla in altre 10 Regioni italiane: Liguria, Emilia-Romagna e Veneto per il Nord, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna tra le regioni centrali e la Campania sarà quella più colpita al Sud.

Il maltempo proseguirà anche nella giornata di domenica seppur il leggera attenuazione rispetto a oggi ma con ancora tante piogge e locali nubifragi oltre ai venti forti con raffiche superiori ai 70 Km/h. Soltanto da lunedì il ciclone si allonterà definitivamente con un progressimo miglioramento e il ritorno a condizioni stabili e soleggiate con un San Valentino che si annuncia molto mite rispetto alle medie del periodo.