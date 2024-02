Meteo, il ciclone Pulcinella si abbatte sul week end di Carnevale

Ormai ci siamo: meno di 24 ore e la perturbazione adesso visibile dal satellite che si estende dalle Isole Britanniche fino al Marocco guadagnerà ulteriore terreno verso est entrando sul Mediterraneo e colpendo in pieno la nostra penisola. Dopo oltre 20 giorni tornerà a piovere sull'Italia in maniera diffusa e intensa per la formazione di un ciclone, chiamato per l'occasione "Pulcinella", che sarà protagonista nel fine settimana di Carnevale da nord a sud con un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Dove pioverà di più

A causa del vortice, dobbiamo prepararci a "forti condizioni perturbate con più di 100 mm di pioggia al Nord, venti forti su tutto lo stivale e abbondanti nevicate sulle Alpi. Anche il mare diventerà molto mosso o agitato, con un peggioramento graduale ad iniziare dalle prossime ore e con l’apice tra venerdì pomeriggio e domenica", ha spiegato Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it. Se la giornata odierna vedrà ancora condizioni buone e soleggiate su gran parte d'Italia, il cambiamento avrà luogo da domani quando si attiveranno venti molto umidi da sud che, a contatto con il Mediterraneo, contribuiranno alla formazione di nubi cariche di pioggia che colpiranno Nord-Ovest e Toscana in estensione anche al Triveneto nel corso della giornata.

L'apice del maltempo

La fase clou del maltempo, però, la vivremo tra sabato e domenica quando il ciclone, in formazione sul Mar Ligure, si sposterà gradualmente verso il mar Adriatico. " Le regioni del Centro-Nord saranno particolarmente colpite dalle piogge e tornerà anche la neve sui rilievi, seppur a quote piuttosto elevate, a causa delle temperature ancora miti", spiegano gli esperti. In questo senso, però, saranno molto abbondanti le nevicate soprattutto sulle Alpi con accumuli superiori al metro a fine evento. Nel corso della giornata di sabato il maltempo colpirà anche verso Sud con molta instabilità anche domenica 11 febbraio su tutta Italia con nuove piogge, acquazzoni e nevicate: soltanto il Nord-Ovest rimarrà più riparato ma dopo aver ricevuto una abbondante razione d'acqua tra venerdì e sabato.

La tendenza successiva

Seppur con miglioramenti e schiarite, il meteo rimarrà compromesso sul nostro Paese anche all'inizio della prossima settimana con nuove piogge che si concentreranno soprattutto al Centro-Sud. A causa dei venti da nord, ecco che una diminuzione termica sarà più marcata a partire da mercoledì 14 febbraio ma non si tratterà di un'ondata di gelo: i modelli matematici continuano a mostrare una direzione prettamente invernale su gran parte d'Europa fin alle porte d'Italia ma per capire quale sarà l'esatta evoluzione saranno necessari nuovi aggiornamenti.