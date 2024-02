Maltempo, ecco dove scatta l'allerta: bollino arancione in Lombardia

Come abbiamo visto nelle ultime previsioni meteo, si è conclusa la fase di clima mite e stabile portata dall'anticiclone africano; quell'assaggio di primavera anticipata ha lasciato il posto a quello che è stato ribattezzato come ciclone Pulcinella che porterà instabilità e tanta pioggia, addirittura tutta quella che dovrebbe cadere nell'intera stagione invernale: in arrivo, dunque, una forte ondata di maltempo.

Stando agli ultimi comunicati della Protezione civile, l'Italia si sta preparando a ricevere abbondanti precipitazioni, e già dalla serata di oggi, venerdì 9 febbraio, sono scattate le prime allerte meteo, anche se per la maggior parte di colore giallo.

Allerta in 11 Regioni italiane

Allerta gialle, dunque, su 11 regioni italiane. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile, il colore giallo, quindi rischio medio, si riferisce a Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna. Il Lazio e la Sardegna, in particolare, vedranno interessato gran parte del loro territorio. Allerta gialla anche per alcune zone della Lombardia, per la quale però scatta principalmente l'allerta arancione, con rischio maggiormente elevato.

A partire da questo pomeriggio sono cominciate le prime precipitazioni, che hanno interessato Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna occidentale e Toscana settentrionale. Domani le condizioni meteo si confermeranno intabili, con abbondanti piogge e rovesci anche di natura temporalesca. Il maltempo colpirà prevalentemente il Lazio, specie nella zona meridionale, la Campania, l'Abruzzo e il Molise. Gli esperti annunciano precipitazioni abbondanti, con intensa attività elettrica, grandinate e forte vento. Previste anche mareggiate lungo le coste.

In Lombardia allerta arancione

Allerta arancione, invece, in alcune aree della Lombardia. Come è possibile leggere nel bollettino diramato dalla Protezione civile, c'è allerta arancione per rischio idrogeologico, e gialla per rischio idraulico e vento forte. "Per l'intera giornata di domani 10/02 le precipitazioni tenderanno a persistere su tutta la regione, con piogge moderate diffuse e cumulate più significative su Orobie, Lario, Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano. La ventilazione è prevista sostenuta ovunque, meridionale in montagna con raffiche più intense sulle creste e in particolare sull'Appennino Pavese", dichiara il dipartimento della Protezione civile.

A Trieste si ferma il Carnevale

Le condizioni meteo hanno costretto le autorità locali a sospendere nella giornata di oggi le sfilate del Carnevale a Servola, Valmaura e San Giovanni. Annullati anche gli eventi dedicati ai bambini previsti per domani e per domenica.

Il ritorno della neve

Intanto è arrivata la neve, anche abbondandte, a 1500 metri. Il maltempo sta interessando la Valtellina e la Valchiavenna, dove la circolazione per le strade sta diventando difficoltosa. Alcuni passi alpini sono già stati interdetti al transito, e le autorità locali raccomandano prudenza negli spostamenti. Nevicate abbondanti sono state segnalate a Livigno, Aprica, Madesimo e Valfurva.