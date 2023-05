Raffica di perturbazioni sull'Italia: quale sarà l’evoluzione meteo

Sono le ultime ore soleggiate su gran parte del nostro Paese attualmente protetto di una campana di alta pressione di origine africana che ha portato le temperature a valori simili a quelli estivi con locali picchi di 30°C: le massime di ieri hanno toccato, ad esempio, 28°C a Bolzano e Oristano, 27°C a Milano e Vercelli, 26°C in numerose altre città da nord a sud. Da oggi, però, i primi segnali di un netto cambiamento meteo si faranno strada al Nord prima del guasto della prossima settimana con numerose perturbazioni in transito sull'Italia.

Cosa accadrà da lunedì

" Stanno per tornare piogge e temporali su quasi tutta l'Italia ", hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it: il passaggio di un vortice ciclonico provocherà tante nubi e maltempo soprattutto sul Triveneto, Centro e Isole Maggiori. Sarà soltanto l'antipasto di quanto accadrà tra martedì e mercoledì quando saremo interessati da aria polare in quota che dalla Scandinavia scenderà fin sul Mediterraneo con gli ultimi aggiornamenti che rincarano la dose sull'intensità del maltemopo. " Questo tipo di configurazione risulta piuttosto pericolosa per il nostro Paese come testimoniano anche diversi eventi avvenuti in passato quando l'ingresso dell'aria fredda favorì la genesi di un vero e proprio ciclone sui nostri mari", hanno aggiunto i meteorologi.

Dove pioverà di più

Gran parte delle nostre regioni sono colorate di blu a causa dei quantitativi di pioggia previsti ma attenzione soprattutto all'Emilia-Romagna recentemente colpita dall'alluvione e dove sono previsti altri intensi fenomeni. A causa della stagione avanzata, non sono da escludere grandinate nelle aree con maggiori contrasti tra l'aria gelida in quota e quella calda dei bassi strati. Il maltempo colpirà gran parte d'Italia e anche la seconda parte della settimana potrebbe essere compromesso per un secondo nucleo gelido in arrivo da nord con nuovi forti temporali e acquazzoni.

Il crollo termico

Dai 30°C delle ultime ore a cali verticali anche inferiori ai 20°C specialmente nelle aree colpite dai fenomeni: la mappa delle temperature prevista per la giornata di mercoledì mostra diminuzioni delle temperature anche di 8-10°C soprattutto al Centro-Nord dove dalle maniche corte si passerà nuovamente alle giacche e agli impermeabili. Sarà un calo importante considerando che saremo all'inizio della seconda decade di maggio con la neve che tornerà ad accumularsi sull'arco alpino al di sopra dei 1.900 metri. A medio-lungo termine sembra che la situazione atmosferica possa rimanere compromessa con nuove occasioni per piogge e temporali con l'alta pressione ricacciata sui suoi territori d'origine.