Dall’estate al doppio ciclone: cosa accadrà la prossima settimana

Il primo fine settimana di maggio sarà pienamente estivo praticamente su tutta Italia con temperature massime ben al di sopra delle medie di questo periodo che, come abbiamo visto sul Giornale.it, non faranno tanta fatica a raggiungere addirittura i 30°C al Nord e sulla Sardegna. Tra pochi giorni, però, cambierà nuovamente tutto con uno sconquasso meteo non di poco conto a causa di un doppio ciclone mediterraneo che si formerà per l'arrivo di aria fredda, in quota, dal Nord Europa.

Cosa cambia da lunedì

Le avvisaglie di un cambiamento meteo le avremo già da domenica 7 maggio quando al Nord si affaccerà un po' di instabilità con temporali pomeridiani che dalle Alpi si sposteranno sulle pianure e fenomeni localmente intensi tra Piemonte e Lombardia. Non cambierà per il momento nulla sul resto d'Italia con un'altra giornata da tintarella e lunghe passeggiate all'aperto. L'inizio della settimana vedrà una maggiore variabilità con acquazzoni sparsi anche al Centro-Sud mentre "d a martedì sera assisteremo all’arrivo di un primo ciclone con forte maltempo soprattutto mercoledì sul Nord Italia e le regioni adriatiche: attenzione anche alle zone colpite dalla recente alluvione in Emilia Romagna", afferma Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it.

Ecco il secondo ciclone

Attenzione, però, perchè altre scintille sono previste successivamente: un secondo vortice ciclonico sembrerebbe prendere forma venerdì 12 maggio. "I due cicloni, uno dietro l’altro, oltre a portare la pioggia, potrebbero far scendere le temperature fino a valori tipici di fine marzo: addirittura sulla Capitale le massime potrebbero faticare a superare i 20°C almeno fino alla terza decade di Maggio. Un periodo fresco, anomalo, ci attende da metà della prossima settimana", sottolinea l'esperto. Ecco il meteo degli estremi di cui ci siamo recentemente occupati sul Giornale.it: dall'alluvione in Emilia-Romagna allo scoppio di un'estate anticipata al ritorno di un clima autunnale e molto piovoso nel mese di maggio.

La tendenza successiva

Quando si parla di proiezioni a medio termine, ossia dai 7 giorni in poi, bisogna essere molto cauti e limitarsi ad analizzare il trend proposti dai maggiori centri di calcolo mondiali che sfornano le mappe meteo: ebbene, la doppia ferita ciclonica sul Mediterraneo non sembrerebbe facile a guarire tant'é che questo fine settimana soleggiato e caldo " potrebbe essere il primo e l’ultimo di Maggio - sottolinea l'esperto - da lunedì infatti le temperature torneranno a scendere e le piogge bagneranno gran parte dell’Italia per più giorni, forse addirittura fino ed oltre il 20-25 Maggio. Ma per questa notizia, abbiamo bisogno di ulteriori conferme" .