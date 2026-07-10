Prima del super caldo arrivano i temporali (con grandine): dove colpiranno nel week-end

Se rimane confermata la terza ondata di calore che colpirà l’Italia la prossima settimana con valori anche superiori ai 40°C, tra la giornata odierna e domenica faremo anche i conti con alcuni temporali pomeridiani, localmente intensi.

Infiltrazioni fresche in quota

Nonostante la presenza dell’anticiclone, che rimane ben saldo, in quota si stanno insinuando infiltrazioni più fresche e instabili che daranno luogo, già da venerdì 10 luglio, ad acquazzoni e temporali sparsi sull’area alpina centro-occidentale. Come detto, seppur si tratterà di fenomeni localizzati e generalmente non di lunga durata, potranno essere intensi con grandinate e colpi di vento. “Fenomeni che entro fine giornata andranno a coinvolgere anche i rilievi di Nord-Est e, localmente, la Val Padana centro-occidentale. Nel contempo, isolati focolai temporaleschi si formeranno anche lungo l’Appennino e i rilievi delle due “Isole Maggiori”, spiegano gli esperti di 3BMeteo.

Temporali anche nel week-end

Sabato 11 luglio sarà bene avere un ombrello a portata di mano, tra le ore pomeridiane e serali, sempre sulle zone alpine centro-occidentali, sulle Prealpi ma sull’Appennino centro-settentrionale I temporali arriveranno anche sulle zone di pianura di Est Lombardia, Veneto e Romagna risultando localmente intensi sulle aree costiere adriatiche centro settentrionali. Qualche temporale anche sulle zone appenniniche meridionali ma più deboli e circoscritti.

Domenica 12 luglio l’aria fresca in quota penetrerà sull’Italia con ancor più efficacia: sempre nel pomeriggio-sera nuovi temporali scoppieranno “sul medio-alto Adriatico ma potrebbero coinvolgere inizialmente anche il Delta del Po, la Romagna e, successivamente, Molise e Puglia. Nel contempo, nuovi fenomeni sono attesi in formazione nel pomeriggio qua e là sull'Appennino, ma anche sulle Alpi occidentali, sulle Prealpi centro-orientali e, isolatamente, in Emilia”, aggiungono gli esperti.

Cosa accadrà alle temperature

In questo contesto, prima del grande caldo dei prossimi giorni, nel corso del fine settimana ci sarà un lieve ridimensionamento termico al Nord sull’alto Adriatico (sabato), mentre

domenica qualche grado in meno anche sul basso Adriatico. Non mollerà la presa l’anticiclone africano sulle regioni tirreniche e le Isole Maggiori con temperature massime diurne fino a 36-37°C con punte fino a 39°C in Sardegna.