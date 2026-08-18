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Meteo e clima

Occhio a nubifragi e grandinate: ecco le zone più colpite e cosa aspettarsi nel weekend

Il meteo cambia volto. Accesi contrasti a causa del calore accumulato nelle ultime settimane e l’arrivo di aria fresca dal Nord Atlantico: le previsioni

Alessandro Ferro
nubifragi
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Con l’arrivo di correnti settentrionali stiamo già avvertendo un primo cambiamento atmosferico con temperature massime più clementi e alcuni temporali sparsi a spasso per la Penisola. Ma questo non è che l’antipasto di un peggioramento ben più consistente che prenderà piede da giovedì 20 agosto.

Cosa dobbiamo aspettarci

Infatti, dall’Atlantico prenderà vita un “affondo” che “metterà a rischio maltempo buona parte della nostra penisola con fenomeni intensi, anche a carattere di nubifragio per un paio di giorni”, spiegano gli esperti di 3BMeteo. Sarà il Centro-Nord a essere bersagliato da piogge, acquazzoni, temporali e grandinate oltre a temperature in calo, discorso diverso per il Sud a causa del richiamo caldo che precederà la perturbazione.

Forti fenomeni per gli intensi contrasti

Da un lato l’aria molto fresca, dall’alto i nostri mari che hanno ormai superato, in molte aree, addirittura i 30°C. “Da una parte ci sarà il caldo accumulato nei giorni precedenti, dall’altra l’aria decisamente più fresca e instabile in arrivo dal Nord Europa. Questo scontro alimenterà una fase temporalesca molto vivace, con un netto aumento dell’instabilità atmosferica - spiegano gli esperti de Ilmeteo.it - prepariamoci a una vera e propria burrasca d’agosto, destinata a rimescolare in forma evidente l’aria sulla Penisola”.

Le giornate di maltempo

Occhi puntati su giovedì e venerdì: almeno due giorni in cui le nubi affolleranno i cieli delle regioni centro-settentrionali. Per quanto riguarda giovedì attenzione a Liguria, Piemonte e zone Alpine/prealpine dove si scateneranno forti temporali, anche a carattere di nubifragio, in estensione tra il pomeriggio e la sera anche ai restanti settori di pianura. “Rischio grandine e colpi di vento”, aggiungono gli esperti. In serata i temporali arriveranno anche sulla Toscana.

La giornata di venerdì, invece, vedrà “forti condizioni di maltempo con rovesci e temporali, più diffusi sui settori nord occidentali. Rischio di nubifragi, grandine e allagamenti”, fanno sapere i meteorologi di 3BMeteo. “Forti temporali sulla Toscana, in parziale estensione a Umbria e Marche in giornata”. Come si può vedere, Sud e Sicilia rimarranno invece ai margini da questa fase di maltempo.

Cosa aspettarsi per il weekend

Nel corso del prossimo fine settimana, invece, l’anticiclone africano potrebbe tornare a fare la voce grossa soprattutto al Sud con cieli sereni e un netto aumento termico. Per questa tendenza, però, bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti.

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