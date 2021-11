Chiama il "112" per poter ritirare la sua pensione. Arriva la polizia

Ha problemi di deambulazione il signor Francesco, un pensionato che vive solo sotto la Madonnina. E se in passato non l'aveva mai fatto, negli ultimi tempi si è reso conto di aver bisogno di aiuto e di doverlo chiedere. A Milano, grande città, per chi è davvero in difficoltà e desidera avere una risposta sempre disinteressata e gentile ma soprattutto pronta, c'è il 112. E stavolta ha risposto la polizia. Mercoledì sono stati infatti Andrea e Marco, agenti della Volante «Padova» (nella foto con il pensionato) ad accompagnare l'anziano a ritirare la pensione alle Poste dove lui, da solo, non riesce più a recarsi. Quindi lo hanno riportato a casa.

«Nel frattempo - come diranno più tardi gli agenti - ci siamo fatti con lui una bella passeggiata e una lunga chiacchierata». E senza dubbio questo è stato il lato migliore di tutta l'intera vicenda per Francesco perché a volte, quando si è troppo soli, le difficoltà oggettive turbano più del dovuto, palesandosi come macigni anche se sono semplici sassolini. E parlare, anche di un argomento qualunque, distrarsi, magari prendendo una boccata d'aria, si rivela allora un vero toccasana.

La questura di Milano ha pubblicato sulla pagina Facebook il video in cui appare il pensionato che, a bordo della Volante e seduto accanto a uno degli agenti che lo hanno accompagnato alle Poste, comunica con la centrale operativa di via Fatebenefratelli. «Voglio ringraziare tutta la polizia di stato per quello che ha fatto per me». Dalla centrale gli augurano buona giornata. Il signor Francesco sorride. Ed è un sorriso che illumina.