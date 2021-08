Ex assessori e colonnelli. I candidati in campo per un posto a Palazzo

Collaboratrici domestiche, ex assessori, un colonnello che dopo aver servito per quarant'anni l'Italia nell'esercito prova a farlo dai banchi di Palazzo Marino. Il tempo stringe, c'è tempo fino al 3 settembre per raccogliere le firme e depositare le liste elettorali ma il quadro dei candidati in campo è quasi completo. Negli ultimi due giorni dall'ufficio del commissario cittadino della Lega Stefano Bolognini sono passati in tanti per l'adesione e la foto di rito. Ai consiglieri comunali uscenti - Silvia Sardone, Massimiliano Bastoni, Gabriele Abbiati, Laura Molteni (non corre il capogruppo e viceministro Alessandro Morelli) - e al consigliere regionale Gianmarco Senna si aggiungono tra gli altri l'ex deputata Pd approdata nel Carroccio Eleonora Cimbro, la consigliera del Municipio 9 Deborah Giovanati che mesi fa ha lasciato Milano Popolare per la Lega, Francesco Migliarese che nel 2016 si candidò nella lista di Parisi e da presidente dell'associazione Milano per Giovanni Paolo II può attirare i voti cattolici, l'avvocato Sabina Mantovani. Ancora: ci saranno l'ex capo dei vigili Antonio Barbato, Eleonora Galetto della Uil, due esponenti del popolo delle Partite Iva, Ada Manzoni, professionista mell'ambito degli immobili di pregio, e Alessandro Norci, libero professionista che collabora anche con Striscia la Notizia e combatte le truffe digitali sul web. Tenta di tornare a Palazzo Marino l'ex assessore della giunta Moratti Massimiliano Orsatti e nella lista di Salvini compaiono Andrea Ferretti, presidente Peba onlus, anche lui ex candidato di Parisi, e Stefano Calabrese che siede nel direttivo di Confapi Milano. Nella lista di Forza Italia confermati gli uscenti Gianluca Comazzi, Alessandro De Chirico, Fabrizio De Pasquale, Luigi Amicone, il presidente uscente del Municipio 7 Marco Bestetti. Tra gli outsider il sarto Alberto Martelli,, la dottoressa del Policlinico San Donato Elisabetta Finkelberg e torna in pista l'avvocato ed ex consigliere Claudio Santarelli.

Il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo svelerà nelle prossime ore o domani il nome della capolista, tra i civici in corsa ci sarà una vecchia conoscenza a Palazzo Marino, l'ex capo di gabinetto di Gabriele Albertini, Alberto Bonetti Baroggi. La città è tappezzata dei manifesti di Milano Popolare con il volto del leader Maurizio Lupi ma l'ex ministro non corre, serve a trainare voti sulla lista che è guidata dal capogruppo uscente Matteo Forte. Nell'elenco dei candidati figurano anche Andrea Del Corno, tra i più votati nell'Ordine degli Avvocati, Giancarlo Palmieri, ex primario di medicina interna del Niguarda dal 1988 al 2013, e la consigliera del Municipio 1 Stefania Bonacorsi.

C'è un ex assessore della giunta Moratti anche nella lista Fdi, Maurizio Cadeo, «papà» del festival internazionale delle luci natalizie archiviato già da Pisapia. Si candida in consiglio comunale e non come presidente di Municipio Massimo Girtanner, «area De Corato», e scende in campo con la Meloni il colonnello dell'esercito Mauro Arnò.

La segretaria Silvia Roggiani ha presentatola i candidati ieri alla tre giorni di festa del Pd. C'è stato un tentennamento da parte della consigliera ambientalista uscente Milly Moratti, nel corso dalla giornata voleva ritirarsi, poi l'hanno convinta a rimanere in campo. Capilista gli assessori uscenti Pierfrancesco Maran e Anna Scavuzzo. Tra i consiglieri uscenti non si ricandidano solo Sumaya Abdel Qader e Aldo Ugliano e tra gli outsider compaiono invece diversi volti delle comunità straniere, dalla collaboratrice familiare filippina Rosalie Esteres all'imprenditore con le stesse origini Domingo Borja, l'imprenditrice marocchina nel settore servizi e consulenze Sana El Gosairi a Githmy Cristina Mudalige, nata a Milano da genitori dello Sri Lanka. É già un volto noto (e contestato spesso dal centrodestra) la portavoce della comunità rom e sinti Djana Pavlovic.