FI torna alla carica: "Intitolare i giardini a Pannella"

Sono passati 5 anni dalla morte di Marco Pannella e dal voto della mozione con cui il consiglio comunale (quasi all'unanimità) chiese di dedicargli i giardini di piazzale Aquileia, accanto al carcere di San Vittore. Da allora ci sono state solo intitolazioni «fai da te», targhe in cartone per fare pressing sul Comune. L'ex assessore alla Cultura Filippo Del Corno Del Corno aveva precisato che non avrebbe più chiesto deroghe alla legge nazionale che prevede che trascorrano 10 anni dalla morte di qualcuno per inserirlo nella toponomastica.

Il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico torna alla carica con la giunta Sala bis. Ha già depositato una nuova mozione per chiedere al sindaco e al neo assessore alla Cultura Tommaso Sacchi di dedicare al leader dei Radicali «il giusto tributo in un luogo simbolo», piazzale Aquileia appunto, «amerebbe essere associato a quello spazio - spiega- perché oltre a essere l'unico esterno visibile dal carcere, da cui i parenti salutano i loro congiunti detenuti, lì vicino nell'800 c'era un cimitero ebraico. Sappiamo quanto Pannella abbia lottato per una giustizia giusta e per i diritti della minoranza ebraica e dello stato di Israele. Già nel 2016 il Consiglio aveva chiesto a larga maggioranza una deroga alla regola dei 10 anni. Ora vedremo se il nuovo assessore alla cultura confermerà il rifiuto a chiedere ogni deroga».

De Chirico ricorda anche la vicinanza politica di Silvio Berlusconi al leader radicale sui temi della giustizia, «uno dei primi atti della discesa in campo del presidente di Forza Italia fu firmare i referendum dei Radicali in piazza Duomo a Milano dando un'impronta profondamente liberale al centrodestra». Nella mozione l'azzurro chiede dunque alla giunta di attivarsi per ottenere la deroga e, qualora confermasse la linea Del Corno, «di impegnarsi a intitolare i giardini entro la consiliatura», visto che nel 2026 saranno trascorsi i 10 anni dalla scomparsa.

ChiCa