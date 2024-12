Masciarelli, la natura sulla bottiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Cambio di immagine per due vini di Masciarelli Tenute Agricole, una delle più importanti realtà della viticoltura abruzzese, fondata nel 1981 dal compianto Gianni Masciarelli e condotta oggi dalla moglie Marina Cvetic. La trasformazione grafica riguarda il Rosato Igt e il Trebbiano d’Abruzzo Doc della linea Classica, che abbandonano la classica etichetta si presentano oggi con una stampa serigrafica, ispirata alla natura incontaminata della regione e che celebra il patrimonio floristico e faunistico locale. Un tributo alla biodiversità dell’Abruzzo che sottolinea l'impegno dell’azienda verso la qualità, la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente. Il Rosato è già disponibile sull’e-shop di Masciarelli mentre il Trebbiano lo sarà da inizio gennaio.

La grafica del Rosato IGT raffigura un tributo alla flora abruzzese e all’ampia diversità vegetale del territorio, attraverso un disegno naturale che incorpora erbe, fiori e radici. Le rose presenti nei vigneti Masciarelli, le genziane, le primule, le violette e i bucaneve prendono vita attraverso un “ricamo” elegante e suggestivo. Il Trebbiano d’Abruzzo DOC omaggia invece la fauna selvatica con una selezione di animali iconici delle montagne e delle colline locali: lupi, aquile, orsi e cervi, affiancati da esemplari meno noti come i cavalli selvaggi di Campo Imperatore e rapaci notturni come gufi e civette.

“Con questo restyling - racconta Marina Cvetic, amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole - abbiamo voluto dare nuova vita alla nostra linea classica per omaggiare l’Abruzzo e la sua straordinaria ricchezza naturale, avvicinando ancora di più il consumatore al nostro mondo. La qualità dei vini Masciarelli è indissolubilmente legata al territorio ed è quindi nostro dovere prendercene cura e proteggerlo. Sulle bottiglie sono incisi i fiori e la fauna che compongono l’Abruzzo, regione che ospita ben il 75 per cento delle specie animali presenti in Europa, incluse quelle rare come l’aquila reale, il lupo abruzzese, il camoscio d’Abruzzo e l’orso marsicano. Inoltre, il 70 per cento della sua flora è endemica e rappresenta quasi un quarto della flora italiana. Ogni dettaglio di queste serigrafie è pensato dunque per raccontare una storia, la nostra storia, creando un ponte simbolico tra l’azienda e il paesaggio che da sempre l’ha ispirata”.

Masciarelli Tenute Agricole nasce nel 1981 dall’intuito imprenditoriale di Gianni Masciarelli, pioniere della vitivinicultura abruzzese moderna. Cuore pulsante della cantina è San Martino sulla Marrucina, in provincia di Chieti, ma l’azienda ha vigneti e uliveti di proprietà in tutte e quattro le province abruzzesi.

La produzione vitivinicola conta oggi 22 etichette e sette linee di prodotti. La linea Villa Gemma, l’ammiraglia e la portabandiera della stilistica, comprende tre vini prodotti da vigneti tra i 200 e i 450 mt d’altitudine sulle colline nei dintorni di Chieti un Bianco Doc, un Montepulciano d’Abruzzo Riserva Doc e un Cerasuolo d’Abruzzo Doc Superiore. La linea Iskra include due vini prodotti da una singola vigna d’eccellenza: l’Abruzzo Malvasia Doc e il Montepulciano d’Abruzzo Riserva Doc. La linea Castello di Semivicoli, dalle vigne che circondano il palazzo baronale del XVII secolo oggi trasformato in wine resort Masciarelli, include un Trebbiano d’Abruzzo Doc Superiore, un Rosso Terre di Chieti Igt e un Abruzzo Pecorino Doc. La linea Marina Cvetic, dedicata alla vedova di Giovanni, è composto da due monovitigni autoctoni (Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva e Trebbiano d’Abruzzo Doc Riserva) e quattro internazionali (Chardonnay Colline Teramane Igt, Cabernet Sauvignon Terre Aquilane Igt, Syrah Colline Pescaresi Gita e Merlot Terre Aquilane Igt). La linea Classica oltre ai due vini ricordati comprende anche il Rosato Igt Colline Teatine. La linea Gianni Masciarelli, con cui Marina ha voluto omaggiare il fondatore, vede la luce dai tre vigneti di Remartello, Passo Cordone e Cocciapazza nei pressi di Loreto Aprutino (Pescara) e comprende un Trebbiano d’Abruzzo Doc, un Montepulciano d’Abruzzo Doc e un Cerasuolo d’Abruzzo Doc. Infine la linea Botte di Gianni, che comprende due vini trovati qualche anno fa da Marina in cantina in due tonneau di rovere francese da 700 litri, che erano stati acquistati da Gianni ma mai utilizzati. Nella vendemmia del 2010, Marina decide di usarli per vinificare e affinare per 30 mesi un bianco e un rosso.

Nasce così una edizione limitatissima di Montepulciano d0Abruzzo Riserva Doc e di un Trebbiano d’Abruzzo Doc.

Masciarelli distribuisce anche alcuni vini (Gianni’s Selection) selezionati in Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Ungheria e Germania.