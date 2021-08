Galliani dice di no a Fi e spunta il "tridente". Ex azzurri con Bernardo

Pancia a terra nei quartieri, il candidato sindaco del centrodestra non canta vittoria prima del tempo anche se il sondaggio presentato due giorni fa da Affaritaliani.it ovviamente non lo lascia indifferente. Il ballottaggio tra Luca Bernardo e Beppe Sala dai risultati delle interviste condotte da Lab210 sarebbe inevitabile e il sindaco uscente non solo non centrerebbe la vittoria al primo turno ma sarebbe avanti soltanto due punti percentuali. «I sondaggi ho imparato a farli nei quartieri - precisa Bernardo - ma sono importanti perché ci dicono che gli indirizzi e i temi che stiamo cercando di trasmettere ai cittadini iniziano ad essere compresi e questo mi rende molto contento e mi dà grande soddisfazione». Bernardo ha fatto tappa ieri ai banchetti della Lega in San Babila e corso Buenos Aires dove si raccoglievano le firme per depositare le liste elettorali. Non è una corsa contro il tempo perché ne bastano poco più di trecento questa volta e c'è tempo fino alle 12 del 4 settembre per presentare il pacchetto ma i partiti non vogliono correre rischi e quindi stanno accelerando e raccogliendo qualche centinaio di moduli in più per sicurezza. Oggi in piazza Cordusio ci sarà il banchetto della lista civica di Bernardo per la raccolta firme e domani arriverà anche Bernardo per lanciare i due capilista, Antonio Genovese, l'unico allenatore di calcio professionista in carrozzina e l'avvocata Maria Sole Brivio Sforza, presidente della Fondazione andrologia pediatrica e dell'adolescenza e ambasciatrice della Fondazione De Marchi onlus. Nella testa di lista ci saranno anche Manfredi Palmeri, ex Forza Italia, nel 2011 candidato sindaco del Terzo Polo contro Moratti e Pisapia e nel 2016 nella lista Parisi (con Gabriele Albertini), e il repubblicano Franco De Angelis, ex assessore comunale e in Provincia nella giunta Podestà. In lista due consiglieri di Municipio ex Fi, Marco Anguissola e Antonio Canino, e l'ex consigliere comunale Fi durante la giunta Moratti Paolo Bianco. Tra i nomi la commercialista Anna Maria Magro e Carlotta Matraxia, nata nel 2003 e quindi neo diciottenne. Fi annuncerà nelle prossime ore il capolista, è proseguito il pressing sull'ex ad del Milan e oggi del Monza Calcio Adriano Galliani ma le speranze ormai sono tramontate, non c'è stato modo di convincerlo. E secondo indiscrezioni ora il partito punterà su un tridente politico: il capogruppo uscente Fabrizio De Pasquale al primo posto, quello in Regione Gianluca Comazzi al secondo posto (doveva essere primo ma ha fatto un passo di lato) e il presidente del Municipio 7 Marco Bestetti. E dopo le critiche del ciclista campione del mondo Gianni Bugno, candidato nella lista dei Riformisti, alle piste ciclabili di Sala: «Anche i suoi candidati sono più in linea con il mio programma. Caro Bugno, se vuoi candidati con me...».