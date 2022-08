Ora Sala assume una manager per trovare casa ai rom

Come determinato dal comune di Milano tramite una delibera datata 17 agosto, a partire dal prossimo lunedì 22 e fino alla fine del 2023 prenderà servizio a Palazzo Marino una manager specificamente incaricata di gestire i "servizi di accoglienza residenziale rivolti a famiglie (prevalentemente di etnia Rom e Sinti) in condizioni di fragilità socio-economiche con minori" .

Chiara Maria Bornino per i propri servigi percepirà un compenso di 40.983 euro, si legge nel comunicato ufficiale diffuso proprio dal comune di Milano, assumerà il ruolo di "project administrator – coordinatrice amministrativa per la messa a punto del sistema di rendicontazione qualitativa e quantitativa e di monitoraggio dell'efficacia/efficienza dei servizi nell'ambito della co-progettazione e co-gestione dei servizi di accoglienza residenziale rivolti a famiglie in condizioni di fragilità socio economica e difficoltà abitativa con minori, di progetti e percorsi sociali di integrazione ed inclusione nella legalità (con particolare attenzione all'attuazione dei diritti dei e delle minori) e di iniziative di sensibilizzazione sui temi legati al superamento delle discriminazioni etniche, alla prevenzione e al contrasto dell'antiziganismo" .

Le mansioni delle quali si occuperà la neo "project administrator" contribuiranno a supportare le attività dell'Unità Diritti e Grave emarginazione del Comune di Milano e si svolgeranno in sinergia con alcune strutture già esistenti e operative nel territorio del milanese, quali ad esempio il Cot (Centro di ospitalità temporanea) di via Novara da 110 posti, e quegli spazi di housing sociale messi a disposizione da altre strutture collettive, villaggi solidali e micro-comunità (per un massimo di 75 posti) nonché alloggi e appartamenti vari (per un massimo di 30 posti).