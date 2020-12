Milano videosorvegliata. Che cosa possono fare tutte le nuove telecamere

Telecamere smart e luci a led sulle strade. Ecco cosa prevede il nuovo "Progetto Sicurezza Milano Metropolitana" presentato dalla vicesindaca del capoluogo meneghino Arianna Censi, dal presidente di Municipia, Stefano De Capitani, e dall'amministratore di Safety21 Gianluca Longo nella giornata di giovedì 3 dicembre. Il piano, con decorrenza pluriennale, è stato affidato al Concessionario (il Raggruppamento Safety21 SpA - Municipia SpA) in seguito ad un bando di gara europeo. Tra gli obiettivi principali degli interventi ci sono il contrasto a reati quali l’abbandono dei rifiuti nell'aree di sosta stradale e la messa in sicurezza delle zone di transito pedonale.

Arrivano le telecamere ''intelligenti''

Al fine di monitorare in maniera capillare l'intera rete stradale cittadina è prevista, a partire dai prossimi mesi, l'installazione di circa 100 videocamere smart (vale a dire, più intuitive) sull'intero territorio. Almeno sessanta dei dispositivi messi a piano, saranno destinati al monitoraggio del traffico cittadino mentre i restanti serviranno a registrare episodi di ''abuso ambientale'' (abbandono dei rifuti, ad esempio). Le videocamere saranno in funzione per 24 ore continuative, 7 giorni su 7, e provviste di un sistema di analisi intelligente della scena che si attiverà in presenza di movimenti sospetti nelle aree di sosta registrando eventuali infrazioni. Le immagini saranno trasmesse alla Polizia Locale che potrà visionare i nastri quasi in tempo reale. " I dati forniti da Istat e da PoliS Lombardia - commenta Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana di Milano, a Milano Today - confermano la centralità di un tema come quello della sicurezza stradale, e la necessità di programmare e attivare interventi capillari che non possono esaurirsi nelle sole attività sanzionatorie, ma che devono fare tesoro degli sviluppi tecnologici applicati alle infrastrutture stradali per fare sì che si lavori sempre più sul terreno della prevenzione e della tutela dei cittadini e del territorio ".

Monitoraggio degli incidenti stradali

Tra gli obiettivi in seno al progetto sicurezza, vi è anche quello di prevenire o ridurre il numero di incidenti stradali in città. Nel 2019, all'interno della sola area metropolitana di Milano gli incidenti sono stati 13.607, i feriti 18.097 ed i morti 106. In merito ai pedoni, 96 sono le morti in Lombardia, il 22% circa del totale, mentre i feriti ammontano a 3.886. " Siamo molto orgogliosi di contribuire alla realizzazione di questo importante progetto - dichiara Gianluca Longo, amministratore delegato di Safety21 -. L'azienda è da sempre impegnata in una costante ricerca tecnologica per contribuire concretamente alla realizzazione di infrastrutture sempre più sicure, monitorate, interconnesse e green. Riteniamo che, in un settore cruciale come quello della circolazione stradale, l’intervento di aziende private, in stretto coordinamento con la pubblica amministrazione, possa fare davvero la differenza, come nel caso del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, un piano articolato ed innovativo che spero rappresenti un modello per interventi futuri in altri territori".

Illuminazione a Led ai passaggi pedonali

Lo scorso anno, sono stati 2.018 gli incidenti stradali che hanno coinvolto pedoni. In quest’ottica, e al fine tutelare i cittadini, è prevista l’installazione - in aree già individuate - di un innovativo dispositivo di controllo dei passaggi pedonali. Il sistema prevede quattro lampeggianti Led ad elevata luminosità installati in prossimità delle strisce pedonali e due segnalatori più esterni, che si attivano solo in presenza del pedone, e allertano i veicoli in transito, risolvendo così il problema della scarsa visibilità diurna e notturna. Il sistema è dotato di una telecamera che registra un’area di 360 gradi, in funzione, dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24. Il fimalto sarà inolotrato alla Polizia Stradale che ne esaminerà il contenuto per identificare eventuali responsabili.

Controllo dei limiti di velocità