Scattano i divieti per la movida. E le prime multe agli esercenti

Nella notte di sabato è scattato un servizio straordinario di controllo per la verifica del rispetto delle nuove disposizioni sulla sicurezza e il decoro urbano e per la prevenzione di comportamenti rischiosi nelle aree della movida. I carabinieri della compagnia Porta Magenta hanno controllato numerosi esercizi commerciali che vendono cibi e bevande sui Navigli e nel quartiere Porta Genova. Nell'ambito di tale servizio sono state identificate 21 persone e sanzionati tre esercenti, perché oltre le ore 22 continuavano a vendere bottiglie di birra in vetro ai clienti (in violazione della recente ordinanza comunale numero 51/2021). Le multe comminate in totale valgono 3mila euro.

In città è entrato infatti in vigore il divieto di vendere cibi e bevande da asporto in bottiglie e contenitori di vetro o in lattine. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Sala e, come si legge in una nota di Palazzo Marino, motivata «da ragioni di tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza». Le zone in cui è valido il provvedimento sono quelle di Duomo, Arco della Pace, Ticinese, Darsena, Navigli, Tortona, Nolo, corso Como, piazza Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Isola, Lazzaretto e Melzo. Il sabato e la domenica quindi, fino al 5 settembre, dalle ore 22 alle ore 5, sarà consentito usare solo recipienti in plastica o carta. L'uso del vetro e delle lattine sarà lecito esclusivamente all'interno dei locali o nei dehors con servizio al tavolo.