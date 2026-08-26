iPhone 18 Pro Max, svelate le possibili date del debutto Apple

L’attesa per la prossima generazione di smartphone di Cupertino è quasi finita: sebbene Apple non abbia ancora spedito gli inviti ufficiali per il suo consueto keynote autunnale, pare proprio che la macchina organizzativa sia già a pieno regime per essere pronta entro la prima metà di settembre.

Quest’anno, la festività statunitense del Labor Day cadrà lunedì 7 settembre: una coincidenza che spinge gli analisti a escludere il martedì successivo per non costringere media e addetti ai lavori a viaggiare durante la festa. Di conseguenza, mercoledì 9 settembre si candida come la data più probabile per la presentazione sul palco dell’Apple Park, richiamando una scelta già vista nel 2015 per la gamma iPhone 6s.

Il keynote di quest’anno segnerà un netto cambio di strategia per l’azienda, che ha deciso di dividere in due blocchi il ciclo di rilascio annuale. L’appuntamento di settembre sarà infatti riservato esclusivamente ai dispositivi di fascia premium, ovvero:

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max : i veri top di gamma tradizionali, che secondo le indiscrezioni integreranno il potentissimo chip A20 Pro, un display ancora più luminoso e l’inedita rimozione dei tasti fisici laterali a favore di controlli capacitivi a sfioramento;

: i veri top di gamma tradizionali, che secondo le indiscrezioni integreranno il potentissimo chip A20 Pro, un display ancora più luminoso e l’inedita rimozione dei tasti fisici laterali a favore di controlli capacitivi a sfioramento; iPhone Ultra (o iPhone Fold): il debutto più atteso, ovvero il primo dispositivo pieghevole di Apple. I leak descrivono un design a libro estremamente sottile (circa 4,5 mm da aperto), cerniera a metallo liquido anti-piega e un display interno creaseless da 7,8 pollici. Alcuni analisti, vista la complessità dei test ingegneristici e della catena di montaggio, ipotizzano che la sua presentazione avverrà a settembre, ma le spedizioni reali potrebbero slittare a dicembre, ricalcando quanto accaduto in passato con lo storico lancio di iPhone X.

Chi aspetta il modello standard di iPhone 18 dovrà invece pazientare: il suo rilascio, insieme alle varianti “Air” ed “e”, è stato posticipato alla primavera del 2027.

Tradizionalmente, la macchina commerciale di Cupertino apre le prenotazioni online il primo venerdì successivo all’evento di presentazione. Tuttavia il calendario 2026 introduce una variabile delicata: se il keynote si terrà mercoledì 9 settembre, il venerdì designato coinciderà con l’11 settembre. Per ragioni legate alla delicata ricorrenza, Apple potrebbe decidere di non avviare una massiccia operazione commerciale in quella precisa giornata. Gli esperti del settore, analizzando i precedenti storici di MacRumors e Forbes, ricordano che nel 2015 l’azienda affrontò lo stesso identico scenario: in quell’occasione si scelse di posticipare l’apertura dei preordini a sabato 12 settembre. Di conseguenza, è altamente probabile che anche per i nuovi iPhone si opti per una soluzione del genere.

Se le date di presentazione e preordine fossero effettivamente quelle del 9 e del 12 settembre, l’opzione più accreditata dagli analisti di 9to5Mac per il debutto sugli scaffali resta venerdì 18 settembre, rispettando il consueto intervallo di una settimana esatta dal weekend di preordine. Qualora si seguisse la strategia già vista nel 2015 per iPhone 6s, quando i dispositivi furono consegnati ben due settimane dopo il keynote (25 settembre), vorrà dire che il debutto sul mercato avverà a fine mese.

Esiste infine un piano secondario che risolverebbe alla radice il problema dell’11 settembre, ovvero lo slittamento dell’intero blocco di lancio alla settimana successiva. In questo scenario alternativo, il keynote verrebbe fissato per martedì 15 settembre, facendo scalare i preordini a venerdì 18 settembre e l’arrivo sul mercato a venerdì 25 settembre. I rumors continuano tuttavia a indicare i giorni successivi alla prima settimana del mese, quindi sembra un’opzione poco probabile.