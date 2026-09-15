Apple, sbarca in Italia iOS 27: tutte le novità e la lista dei dispositivi compatibili

Dopo mesi di test e alcuni giorni dopo il rilascio dei nuovi nati in casa Apple, ovvero la gamma completa di iPhone 18, la multinazionale di Cupertino ha messo a disposizione per tutti gli utenti il nuovo sistema operativo iOS 27 (per iPhone), iPadOS 27 (iPad) e macOS 27 (computer Mac).

Cosa cambia con Siri

Gli ultimi aggiornamenti software di Apple introducono Siri AI, una versione di Siri più intelligente, esperta e performante, offrendo nuove utili funzionalità di Apple Intelligence che rendono le app “più intelligenti” e utili. “Siri AI è una versione completamente nuova di Siri, basata sull’intelligenza artificiale di nuova generazione di Apple e profondamente integrata in iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro”, spiegano gli sviluppatori Apple.

“Siri AI è in grado di comprendere il contesto personale all’interno di messaggi, email, foto e altro ancora così da aiutare gli utenti a trovare ciò di cui hanno bisogno al momento. Può anche rispondere a domande relative al contenuto visualizzato sullo schermo dell’utente o accedere al web per ottenere informazioni aggiornate e generare una risposta utile”, spiega Apple.

Le novità su Foto e Safari

La nuova generazione di Apple Intelligence introduce anche nuove funzionalità nelle app più usate quotidianamente. In Foto, Ridimensionamento spaziale, Estendi e uno strumento Pulizia migliorato offrono più modi per modificare le foto rispettando il momento originale così come è stato catturato. Image Playground consente agli utenti di creare immagini di alta qualità in praticamente qualsiasi stile, incluso quello fotorealistico.

Nel motore di ricerca Safari, Apple Intelligence alimenta nuovi strumenti che organizzano automaticamente le schede dell’utente in argomenti, lo avvisano delle modifiche ai siti web, come il riassortimento dei prodotti o i ribassi di prezzo e consentono la creazione di estensioni personalizzate in base a una descrizione.

Cosa cambia sui numeri telefonici

Novità assoluta riguarda iPhone Handoff, con il quale si può avere e utilizzare lo stesso numero telefonico su due iPhone diversi. Il passaggio avviene facilmente senza la necessità di avere due diverse schede “fisiche” oppure doppie eSIM.

Le funzioni di sicurezza per i più piccoli

Nuovi e validi aiuti per i genitori che possono gestire al meglio ciò che i loro figli possono vedere, con chi possono parlare e quando possono accedere alle app. Una nuova procedura di configurazione per gli account dei bambini semplifica l’attivazione delle protezioni basate sull’età in tutto il sistema. “I genitori possono scegliere le app esatte a cui i loro figli possono accedere sul dispositivo e aggiungerne gradualmente altre nel tempo. La funzione ‘Chiedi di navigare’ consente ai genitori di richiedere l’approvazione prima che i figli accedano a un nuovo sito web in Safari”. I genitori possono anche contare su Sicurezza della comunicazione, che rileva e blocca anche contenuti violenti o cruenti se presenti in immagini o video condivisi.

Prestazioni più veloci

Gli utenti potranno sperimentare prestazioni più veloci su iPhone, iPad e Mac: nei primi due, le app si avviano fino al 30% più velocemente, le foto si caricano fino al 70% più velocemente dopo essere state scattate e i trasferimenti AirDrop sono fino all’80% più veloci. Su iPad, la navigazione tra i file e il loro trasferimento su un’unità Usb esterna sono fino a 5 volte più veloci e sono stati apportati ulteriori miglioramenti alla chiusura, al passaggio e al trascinamento delle finestre durante il multitasking. Su Mac, le attività quotidiane risultano più rapide e reattive.

Liquid Glass

Importanti miglioramenti apportati al design del software Liquid Glass per esperienze ancora più mirate e intuitive. “Ad esempio, un nuovo cursore nelle Impostazioni consente agli utenti di personalizzare Liquid Glass, regolandolo da ultra trasparente a completamente colorato in base alle proprie preferenze, e le icone dell’app sono state aggiornate per essere più nitide e definite”, spiega Apple.

Tutte le altre novità

Gli album condivisi di iCloud supportano la condivisione di foto e video ad alta risoluzione e semplificano l’accesso e la partecipazione per gli utenti Android e Windows; l’app Salute dà supporto per la perimenopausa e la menopausa nel monitoraggio del ciclo, comprese le notifiche relative alle deviazioni del ciclo, inclusa la perimenopausa; gli utenti di AirPods possono usufruire di un equalizzatore personalizzato per ottimizzare ulteriormente il suono dei propri auricolari. “Inoltre, grazie alle funzionalità ampliate di Apple GymKit , chi possiede AirPods Pro 3 può sincronizzare i dati relativi alla frequenza cardiaca tramite iPhone, godendo al contempo di una qualità audio eccezionale”, spiegano da Cupertino;, Apple Maps offre un’esperienza Flyover migliorata che combina immagini aeree con l’intelligenza artificiale, consentendo agli utenti di godere di visualizzazioni ancora più dettagliate.

Quali sono i dispositivi compatibili

Gli sviluppatori fanno sapere che il nuovo sistema operativo iOS 27 è disponibile su iPhone Duo, iPhone Air, iPhone 16 o modelli successivi, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e tutti i modelli iPhone fino al modello 11 e iPhone SE di seconda generazione e successive. Non funziona, dunque, sui modelli precedenti.

iOS 27 è anche compatibile con iPad mini (A17 Pro), modelli di iPad con M1 o successivi, MacBook Neo (A18 Pro), Mac con M1 o successivi, Apple Vision Pro, Apple Watch Series 9 o successivi, Apple Watch Ultra 2 o successivi e Apple Watch SE 3 se abbinati a un iPhone compatibile con Apple Intelligence. Alcune funzioni di Apple Watch richiedono la presenza di un iPhone nelle vicinanze.