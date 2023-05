Iliad, linea down: disservizi e lamentele in tutta Italia

Giornata nera per chi possiede la linea Iliad. Dal primo pomeriggio si sono verificati una serie di disservizi per gli utenti che, in massa, hanno segnalato i disagi subiti. A quanto pare, i problemi riguardano sia la rete dati sia le chiamate in uscita e in arrivo, anche se il telefonino mostra ben evidente la presenza del segnale. La navigazione Internet da rete mobile, così come le interazioni con qualunque applicazione che richiede la rete per gli aggiornamenti, è attualmente down. Anche la rete fissa sta provocando numerosi problemi con velocità di connessione molto basse e difficoltà a navigare.

Le lamentele

Il picco di segnalazioni si è registrato nelle prime ore del pomeriggio, intorno alle 14.30, e coinvolge gli utenti di gran parte d’Italia. I tecnici di Iliad, intanto, hanno fatto sapere di essere al lavoro per risolvere quanto prima il fastidioso disservizio. Secondo la società francese la problematica starebbe progressivamente rientrando.

Chi è Iliad

Iliad è una compagnia francese di telecomunicazioni. Fondata nel 1990 a Parigi da Xavier Niel, che ne detiene il controllo con una partecipazione del 70% del capitale azionario, fornisce servizi di telefonia fissa e mobile, accesso a Internet e servizi di hosting. Nel 2016 è stata fondata Iliad Italia come filiale italiana Dal momento della sua creazione. Iliad si è contraddistinta per delle offerte molto vantaggiose e in netta contrapposizione con i costi degli altri operatori, facendola crescere molto sul mercato.

In Italia, al momento, Iliad ha solamente 6mila ripetitori nelle diverse regioni, anche se concentrati soprattutto nelle principali città italiane.