Iliad arriva a 5 milioni di clienti in Italia

Buoni i conti per Iliad, che scatta del 21% alla Borsa di Parigi. L'utile netto del gruppo, a cui fanno capo l'operatore francese mobile Free e Iliad in Italia, nel 2019 è balzato a 1,73 miliardi di euro, contro 330 milioni nel 2018, sulla spinta della crescita registrata in Francia e della plusvalenza ottenuta nelle operazioni realizzate sulle torri tlc con Cellnex in Francia e Italia. Il fatturato è cresciuto del 9% a 5,3 miliardi. Il dividendo è stato pari a 2,60 euro per azione, in linea con quanto anticipato, dai 0,90 euro del 2018.

Xavier Niel, il fondatore, (nella foto) è tornato alla presidenza della società che aveva lasciato nel 2004. Niel ha portato la sua quota al 71%, dal 52%, sottoscrivendo per 1,3 miliardi l'aumento di capitale di 1,4 miliardi, lanciato lo scorso anno per finanziare un massiccio buy-back.

Quanto alle attività in Italia avviate da Iliad nel mobile a metà 2018, il fatturato è più che triplicato lo scorso anno passando a 427 milioni, con una perdita operativa di 417 milioni dovuti ai forti investimenti per l'acquisizione delle frequenze 5G e per la realizzazione della rete per rendersi indipendenti dall'infrastruttura di Wind Tre. Entro fine anno Iliad dovrà sborsare altri 450 milioni le frequenze vinte nella gara 5G.

Il gestore low cost in Italia ha ora circa 5 milioni di clienti, con una quota di mercato del 6,6%, ancora lontana rispetto al target di quasi il 10% richiesto per il raggiungimento del pareggio operativo. Con riferimento all'emergenza coronavirus il gruppo tlc si aspetta un rallentamento economico, ma con impatti limitati, considerando la minore esposizione del settore telefonico. Nel lungo periodo, Iliad prevede comunque di generare in Italia un fatturato di circa 1,5 miliardi.

Lo scorso anno aveva ceduto 5.700 siti francesi a Cellnex e ne ha venduti altri 2.200 in Italia, per complessivi 2 miliardi, mantenendo però il 30% della nuova società che gestirà le torri.