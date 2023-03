Stop alle telefonate indesiderate: pronta la nuova funzione di WhatsApp

WhatsApp si prepara a lanciare una delle novità più importanti e attese dai suoi numerosi utenti sparsi per il mondo: la celebre app di messaggistica istantanea sta infatti testando una specifica funzione che consentirà di dire addio al fenomeno delle chiamate spam che giungono da numeri sconosciuti.

Nello stesso momento in cui, pertanto, i tecnici sono al lavoro per consentire la trasformazione delle immagini in sticker WhatsApp, si procede a grandi passi per riuscire a mettere a disposizione dei fruitori dell'applicazione un'opzione che consenta loro di contrastare una volta per tutte il fenomeno delle chiamate ossessive provenienti da contatti sconosciuti. La versione beta Android è quella prescelta per testare l'ultima importante novità, grazie alla quale sarà quindi possibile silenziare in modo automatico tutte le telefonate spam in entrata che arrivano da numeri estranei alla rubrica.

Un fenomeno, questo in rapida espansione, specie negli ultimi tempi e che inizia a nascondere delle insidie più preoccupanti delle "semplici" chiamate pubblicitarie. Sempre più numerosi sono infatti i tentativi da parte di sconosciuti di impossessarsi dei dati sensibili della vittima di turno o addirittura, in alcuni casi, di indurre le persone ad effettuare dei pagamenti.

Il rischio che il proprio numero diventi bersaglio privilegiato di sconosciuti e truffatori è aumentato con l'incremento delle popolarità delle community, spiega infatti Gizchina: una volta che si aderisce a un gruppo, infatti, può capitare di essere contattati da persone legate alla stessa community. Ecco il perché dell'accelerazione dello sviluppo di questa funzione. Attivando il silenziamento automatico delle chiamate in entrata non si rischierà, comunque, di perdere i dati ad esse relativi.

Il dispositivo elettronico, è vero, non squillerà, tuttavia la telefonata silenziata risulterà comunque registrata nella lista e nelle notifiche della applicazione, con l'obiettivo di consentire di recuperare le informazioni relative a chi ha tentato di contattare il proprio numero di cellulare. Non è stata ancora definita una data ufficiale per il rilascio di questa attesa funzione, ma è molto probabile che, visto l'elevato numero di richieste, il gruppo di sviluppo di WhatsApp provveda al più presto a fornire una versione stabile per tutti gli utenti.