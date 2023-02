WhatsApp continua a sfornare novità: ecco altre 4 nuove funzioni

WhatsApp continua ad arricchirsi di nuove funzioni per rendersi sempre più accattivante ai suoi utenti. Dopo la traduzione in testo dei messaggi vocali (opzione già presente nella beta per iOS 23.3.0.73), arrivano altre quattro nuove importanti novità, inserite nella più recente versione rilasciata per Android, la 2.23.3.77 uscita lo scorso 13 febbraio. Si tratta di funzioni disponili da subito e accessibili a tutti quanti gli utenti dell'applicazione di messaggistica.

Quattro nuove funzionalità

Nella release 2.23.3.77 sono state introdotte quattro novità, ottenibili mediante aggiornamento, che riguardano le didascalie per i documenti inviati, il limite dei caratteri per la descrizione dei gruppi, il numero di caricamento di foto e/o video, e la creazione di avatar personali.

Andando più nello specifico, nel changelog, ossia nel registro di tutte le modifiche apportate all'applicazione, si legge che col nuovo aggiornamento sarà possibile "aggiungere didascalie ai documenti che invii" . Oltre a ciò, viene riportato che "abbiamo aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi per consentirti di descriverli meglio; ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta; è ora possibile creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo".

Fra le quattro novità, non risultano molto accantivanti quella relativa ad un aumento di spazio in cui descrivere meglio le caratteristiche dei gruppi creati, o la possibilità di creare degli avatar personalizzati e impiegarli come sticker o immagini per il profilo. Si tratta di funzioni già ampiamente conosciute.

Di maggior rilievo, piuttosto, è la possibilità di correlare di didascalie i documenti inviati. Ciò permetterà non solo di presentare meglio agli altri i documenti, ma renderà più semplice e veloce il loro riconoscimento. Basterà digitare una parola chiave per trovarli immediatamente.

Interessante anche il fatto che sarà possibile inviare fino a 100 immagini o video in una volta sola. Si tratta del triplo rispetto alla condizioni precedente (era solo di 30).

Esiste un menu segreto di WhatsApp?

In questi giorni ha poi fatto molto discutere la presenza o meno di un menù segreto all'interno dell'applicazione di messaggistica. In tanti ne hanno parlato ma, da quanto emerso da chi si tiene al passo con gli aggiornamenti, non esiste nulla del genere.

Su Android sia su iOS è possibile visualizzare un menù tenendo a lungo premuta l'icona dell'applicazione, ma si tratta di una funzione presente da tempo.