Borse e scarpe uniche per donne uniche a Capodanno con The Drop

Quali accessori per Capodanno? Ogni donna vuole per sé uno stile unico, che esprima la sua personalità. E questo è possibile con capi e accessori che siano spesso in edizione limitata - così come ogni donna è unica - e magari senza svuotare troppo il portafogli. Questo è reltà grazie alla collezione The Drop su Amazon: si tratta di ispirazioni ispirate allo street style degli influencer internazionali, che sono disponibili solo per un tempo limitato, solo 30 ore dal lancio della collezione. Qui di seguito una selezione interessante su borse e calzature.

Borse

La borsetta rotonda

È rotonda è morbida la borsetta Addison. Si porta a mano, ma non è molto ingombrante: al suo interno si possono riporre giusto gli effetti personali essenziali. L’esterno è fatto in poliuretano, mentre internamente è foderata in poliestere. È disponibile in vari colori: nero, avorio, celeste, blu, cioccolato, lavanda, moka e rosa shocking.

Per chi vuole qualcosa di insolito

Ha una forma insolita la borsa Avalon in poliuretano con la fodera in poliestere. Questo grazie anche alle cinghie asimmetriche e il manico davvero molto piccolo, tanto che anche questa si porta a mano e può contenere solo pochissimi effetti personali, sebbene poi ci sia anche una tasca interna con zip. C’è in argento, marrone, bianco, celeste, cioccolato, nero, rosa shocking, rosso, avana, verde oliva e ottanio.

Sempre chic

Per essere sempre chic c’è il modello Leroya, composto da un corpo a forma di busta, sostenuto da una tracolla con catena. Anche questa borsa è fatta in poliuretano con la fodera in poliestere, ma è particolarmente interessante perché l’esterno è lucido, con un certo effetto vernice. Si può acquistare nelle sfumature nero, argento, avorio e rosso.

Una piccola tracolla

Sempre restando nell’ambito delle borse minuscole, c’è il modello Safiya, e anche questo si chiude a busta. Può essere indossata a spalla o portata a mano, va bene con diversi stili di abbigliamento, da quelli più eleganti a quelli maggiormente casual. È disponibile nei colori avorio, argento, nero oppure verde.

Scarpe

Gli stivaletti

Per le serate più speciali di questi ultimi giorni di festa ci sono gli stivaletti con tacco Gail. Sono fatti in poliuretano, mentre la suola è in materiale sintetico. Il tacco è a spillo, ma non è altissimo e comunque ha una buona stabilità. Si infilano aprendo e chiudendo la cerniera laterale. Si possono acquistare nelle sfumature argento, nero e fucsia, ma c’è anche la possibilità di scegliere una fantasia in marrone pitonato.

I sandali

Anche in inverno i sandali sono elegantissimi. Come il modello Kate, decorato con un fiocco e strass. Il tacco misura 8 centimetri, ma il tallone è tenuto da una fascetta, il che rende questa calzatura sconsigliata a chi ha un piede troppo scarno, per una questione di stabilità. I sandali ci sono in marrone, argento e nero.

Le slingback

Anche qui vale quanto detto per i sandali: le calzature sono slingback, ovvero il tallone è tenuto fermo da una fascetta e non tutte le donne possono indossarle. Però sono bellissime le scarpe Klara con la loro decorazione fatta di strass su un rivestimento in raso blu. Gli altri colori disponibili sono nero, marrone, viola o rosa.

I sabot

Può stabili questi sabot modello Mule, in poliestere con suola sintetica. Il tacco misura meno di 6 centimetri e quindi non è solo stabile, ma rende la calzatura indossabile anche per diverse ore di seguito senza che la colonna vertebrale e l’equilibrio ne risentano. Sono molto morbidi e si possono acquistare nei colori argento, grigio, beige, marrone, ghiaccio, rosa e fucsia.

