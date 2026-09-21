Cena di gala a Palazzo Reale e la Vogue World in Galleria

A parte il Gala Dinner di apertura organizzato il 23 settembre da Camera Nazionale della Moda Italiana nello splendido cortile di Palazzo Reale (a cui è stata invitata - ma non ancora confermata - anche la premier Giorgia Meloni), in concomitanza con l’inaugurazione della mostra «Dalí e la Moda». A parte il Vogue World in programma martedì 22 settembre dedicato al tema «Il tocco umano nell’era della tecnologia» che celebra la creatività, valorizzando il ruolo del saper fare italiano.

A parte, insomma questi due eventi top, riservati ed esclusivi, poi la Settimana della Moda ha tutta una scia di occasioni che si intrecciano con le sfilate vere e proprie.

Il 22 settembre sarà presentato ad esempio il treno livreato realizzato per l’occasione in collaborazione con Frecciarossa. Il 24 settembre Afro Fashion Association X Levi’s presenta Voices of denim, una mostra multidisciplinare che esplora il denim come linguaggio vivo e tela per l’identità, la creatività e l’espressione di sé. Il progetto riunisce una nuova generazione di creativi provenienti dai mondi della moda, della fotografa, dello styling, delle arti visive e dello storytelling. Il 25 settembre, presso 10 Corso Como, inaugurerà la mostra Viktor&Rolf. Spectrum, aperta al pubblico fino al 22 novembre 2026. Attraverso una selezione di venti look di haute couture realizzati nell’arco di oltre trent’anni di carriera, la mostra mette in dialogo alcune delle collezioni più iconiche di Viktor&Rolf. Sabato 26 settembre si terranno i Sozzani Awards, un riconoscimento che celebra i talenti la cui ricerca e il cui lavoro creativo contribuiscono alla cultura contemporanea nei settori della fotografia, della moda, del design e dell’artigianato. La prima edizione è dedicata all’empowerment femminile e sostiene una creativa o un’imprenditrice attraverso una borsa di studio dedicata.

Domenica 27 settembre si terrà la dodicesima edizione di Milano Moda Graduate, il progetto dedicato agli studenti delle principali scuole di moda italiane e supportato dal main partner Ykk Italia. Un ruolo centrale nella Milano Fashion Week sarà dedicato alla nuova generazione di designer attraverso il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, che si conferma uno spazio strategico per valorizzare nuovi talenti italiani e internazionali e offrire loro occasioni di visibilità.Dopo l’evento di apertura, il Fashion Hub resterà aperto al pubblico per l’intera settiman.