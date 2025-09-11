Fashion Week, Gruppo Armani conferma sfilata e mostra

Tutto come previsto. Il Gruppo Armani ieri ha confermato il regolare svolgimento delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani che porteranno in passerella le ultime collezioni disegnate dallo stilista. A Milano la Settimana della Moda prenderà il via il prossimo 23 settembre (fino al 29 settembre) e come da tradizione lui, Re Giorgio, avrebbe sfilato per ultimo. Quest'anno con una sfilata-evento nel Cortile d'onore della Pinacoteca di Brera che per la prima volta ha aperto le sue sale alla moda. Qui, in questo modo, Armani avrebbe celebrato i 50 anni dalla fondazione del brand con una mostra di 150 abiti d'archivio che apre al pubblico il 24 settembre. «Il regolare svolgimento delle sfilate e l'apertura della mostra - si legge in una nota del Gruppo - alla cui realizzazione Giorgio Armani ha lavorato fino alla fine, testimoniano la volontà dell'azienda di proseguire nel segno dell'impegno, del rispetto e dell'attenzione al lavoro che hanno sempre contraddistinto il Signor Armani e che lui stesso ha trasmesso a tutti i suoi collaboratori nel corso degli anni».

Nei giorni scorsi Angelo Crespi, con la vicedirettrice Chiara Rostagno e il personale di tutta la Grande Brera avevano confermato che avrebbero «portato a compimento il lavoro che stiamo conducendo assieme per la mostra da lui voluta nel nostro museo consci e grati di poter avere cura di questa incommensurabile eredità».